英特爾換帥 傑辛格接CEO

美國媒體報導，英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）即將於2月15日下台，由VMWare執行長傑辛格（Pat Gelsinger）接任。傑辛格是英特爾老將，並且是該公司首位科技長。消息傳出後，英特爾股價在周三早盤暴漲7.8％，報每股57.40美元。

去年耶誕節左右，美國媒體便盛傳史旺將卸任，公司預計最快會在今年第一季財報公布時對外宣布此消息。

英特爾前執行長科再奇（Brian Krzanich）因為與一名女員工過從甚密，違反公司政策而於2018年6月遭辭退，時任財務長的史旺臨危授命，擔任臨時執行長七個月時間，直到2019年1月才轉為正式執行長。

英特爾創立50年以來，僅有六位執行長，且歷任都是通過內部晉陞，在競爭中最終勝出。而且過去每一任英特爾CEO幾乎都是技術專家，成功影響產業趨勢以及英特爾的發展，相形之下，財務長出身的史旺顯得格格不入。

事實上，史旺在正式接任英特爾CEO的時候，就強調自己就是個過渡時期的人選。他曾說：「我會帶領英特爾度過這段過渡時期，但我期待我們可以盡快迎來一位出色的新CEO。」

在過去一年，英特爾處境非常艱苦，競爭對手超微（AMD）在產品線上給英特爾形成極大壓力；其次，英特爾原本向來引以為傲的製程技術也不斷遭遇瓶頸，導致新產品的布局也一直被推遲。

雪上加霜的是，蘋果和微軟等大客戶出走。蘋果推出自有安謀（Arm）架構的M1處理器，將應用於自家所有電腦產品，取代過去採用的英特爾平台；微軟也加速Windows-Arm相容計畫，甚至打算仿效蘋果推出自己的微軟版Windows處理器；包含亞馬遜、Google也都推出了新一代的Arm架構處理器計畫。