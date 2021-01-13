油價今年來漲逾一成 分析師喊重返65美元

今年才過不到半個月，油價漲幅已經超過一成。分析師看好旅遊業提前復甦，再加上石油輸出國組織（OPEC）及美、俄等主要產油國有共識不急著增產，皆令市場預期今年油市供不應求。更有分析師喊價格可望重返65美元。



布蘭特原油期貨價13日盤中再次刷新去年2月以來最高點，漲至每桶56.73美元，年來上漲約10％。西德州中級原油2月期貨價至13日為止也連續7個交易日上漲，報53.49美元，使年初以來漲幅突破10％，與去年初價格跌至負數領域相比大幅好轉。



沙烏地阿拉伯上周宣布2、3月原油日產量再減100萬桶後，激勵油價上漲。德國商業銀行分析師韋恩伯格（Eugen Weinberg）表示：「沙國透過額外自願減產來讓外界確信油市將供應不足。」



除了OPEC之外，美國頁岩油供應商短期內也不打算投資擴大產能，反而傾向先還債及回饋股東，畢竟疫情對全球經濟造成的衝擊尚未落幕。



德州石油公司Pioneer總裁兼營運長狄利（Richard Dealy）表示：「我不覺得世界在這個時間點需要更多石油，所以我們沒必要擴大產能。」

油價回到50美元以上對Pioneer及其他能源公司而言總算鬆一口氣，因為現在油價終於足夠打平生產成本。但Wood Mackenzie顧問公司表示，即便在油價50美元的情況下，美國前20大頁岩油公司平均也要花費三年多時間，才能將債務比例降至優良水平。



除了產油國不增產之外，今年各國開始接種新冠肺炎疫苗後，航空旅遊需求可望提前復甦，也將使油市需求擴大。



能源顧問公司PIRA Energy創辦人羅斯（Gary Ross）表示：「旅遊業需求可望在今年第三季回到2019年水平，比預期更快復甦。」他預期今年上半年油價重返60美元。



百仕通集團分析師韋恩（Byron Wien）及席多（Joe Zidle）也預言，油價重返65美元將是今年市場十大驚奇之一，且能源股將領導大盤。