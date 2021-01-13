通用進軍電動卡車 FedEx上門

美國汽車大廠通用（GM）12日宣布成立電動卡車部門BrightDrop，預計今年稍後開始在美加地區銷售電動卡車，聯邦快遞（FedEx）將成為EV600的首名顧客。此計畫不僅有助於通用加速旗下電池技術商業化，更令該公司得以進攻蓬勃發展的物流送貨市場。

受此消息激勵，通用周二股價終場大漲6.3％，創下該公司2010年上市以來新高。周三早盤再漲逾2.6％，每股報49.05美元。

BrightDrop計劃於今年稍後推出名為「EV600」的電動卡車，該車單次充電後可行駛250英里。此舉意味著通用正式進軍電動卡車市場，未來得面臨福特與電動卡車新創企業Rivian等同業激烈挑戰。

BrightDrop也將推出名為「EP1」的電動送貨拖板（pallet），這個小型四輪拖板車能協助投遞人員執行貨物短程運送，像是從貨車送至收件人家門口。

通用表示，聯邦快遞將成為EV600的首名顧客，該公司已向他們訂購500輛，預計今年稍後交車。其他企業也表達有意購買的意願，但通用不願透露客戶資訊，僅表示預計2022年初開始出貨。

BrightDrop旗下的電動卡車將搭載通用新一代Ultium電池技術。

通用汽車與韓國樂金化學（LG Chem）日前宣布，將投資23億美元在俄亥俄州興建電動車電池工廠，雙方希望逐步降低電池與電動車成本。

通用高層引用世界經濟論壇（WEF）預測指出，各大城市對於送貨車輛的需求可望於2030年前成長36％，換言之，物流投遞市場未來幾年只會更加蓬勃，而通用成立電動卡車部門，正是為了搶食這塊大餅。

此外，通用汽車周二於美國消費電子展（CES）宣布有意進軍「個人航空運輸」領域，並將其納入旗下凱迪拉克豪華車與電動車產品組合中，其中包括自動接駁機與飛天車等。