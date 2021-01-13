彈劾川普眾院周三表決 傳川粉醞釀示威

離川普卸任僅剩7天，美國國會持續緊咬推動彈劾，眾院排定周三進行表決。隨著政權交接的迫近，加上上周國會暴動事件的影響，美國彌漫著緊張的氛圍，政府已加派警力嚴防暴動。與此同時，美國國務院取消包括國務卿龐培歐等所有官員出訪的計畫，包括駐聯合國代表克拉芙特的訪台行程也臨時喊卡。

對於上周川普煽動支持者攻入國會大廈造成5死的暴動事件，眾院持續緊咬川普，要求川普提前下台。

眾院原本呼籲副總統彭斯援引美國憲法第25條修正案解除川普職權，但周二晚上遭彭斯正式否決。

儘管如此，眾院仍排定將於周三進行彈劾川普的表決，這將是川普任內第二度面臨彈劾危機，由於已有多名共和黨議員表態支持彈劾，彈劾案表決通過幾成定局。

眾院共和黨第3號人物錢妮（Liz Cheney）表示，「川普唆使與動員這些暴民，並引發國會之亂，我會投票支持彈劾總統。」

眾院表決通過後，參院將就彈劾案召開審判程序，彈劾案最後需經3分之2的參議員同意才能將川普定罪。

紐約時報報導，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也樂見民主黨推動彈劾。麥康諾周二則表示，參院最快要等到1月19日復會後才會啟動審判程序。

與此同時，由於有情資顯示，川粉醞釀在全美各地進行武裝示威活動，政府已加強安全警戒嚴防暴動。

根據聯邦調查局（FBI）一份內部公告指出，川普的支持者已計畫在1月16日到1月20日進行起義，要在全美50州首府發動武裝抗議。

川普日前也已批准，華府到1月24日將進入緊急狀態，顯示緊張情勢升高。五角大廈同時宣布，將出動1.5萬國民兵來維護拜登就職典禮的安全。

此外，美國國務院宣布取消所有官員的出訪計畫。美國駐聯合國代表克拉芙特（Kelly Craft）大使，原定13日訪台、14日晉見總統蔡英文，但是登機前臨時取消行程，理由是美國政權交替前夕，官員不宜出訪。

總統府發言人張惇涵表示，台灣尊重美國國務院取消包括國務卿龐培歐等所有官員出訪計畫的決定，對於克拉芙特大使無法如期訪台也感到惋惜，台灣仍歡迎克拉芙特大使未來能有適當時機來訪。

外交部則指出，美國國務院為確保新舊政府交接順利，取消國務卿在內的所有官員出訪計畫，外交部對國務院的決定表示理解與尊重。對於美國駐聯合國常代克拉芙特大使因此無法如期於1月13日至15日率團訪台，外交部感到惋惜。

民進黨國際事務部主任、立委羅致政表示，台灣尊重美國國務院的決定，而美國國務院取消所有官員出訪行程，並非針對台灣。台美共享自由、民主、人權等核心價值，台灣期待在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作夥伴關係。

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