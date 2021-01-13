蘋果14日宣布重大公告 外媒直指3大可能

蘋果（Apple）要推自動駕駛電動車消息成為市場近期最火熱話題之一，讓蘋果股價突破盤整區間，一度漲破130美元關卡，對此，蘋果執行長庫克接受外媒採訪，指出將在14日公布的專訪宣布重大公告，有外媒分析3點庫克可能公告消息方向。

蘋果身為美國目前市值最高的企業，2020年下半年推出該公司首款5G手機iPhone12系列有望成為有史以來最受歡迎的蘋果手機產品，之後推出的蘋果首款搭載自研處理器M1的Mac產品，都受到市場熱烈歡迎，讓市場相當期待之後開出的財報表現。

最新消息指出，哥倫比亞廣播公司媒體（CBS）節目「This Morning」發推文指出，庫克將在14日釋出的專訪宣布重大公告。CBS明確指出，該公告並非透露新產品，但是This Morning知名主持人Gayle King透露，這項宣告比蘋果新產品還要重要也更為良好。

CBS釋出一段2分鐘專訪影片，庫克提到美國國會山莊暴動事件，評論沒有人可以超越法律，美國是一個法治國家，庫克認為必須追究這件事相關人的責任。至於可能頒布何種公告，外媒《9to5Mac》分析，可能與iOS14近期上線的隱私權機制有關，或是針對受到疫情衝擊的Apple Store直營店營運模式調整，藉此獲得更多社會支持，更可能宣布其退休或接班計畫。

事實上，蘋果創辦人、前任蘋果執行長賈伯斯去世前，庫克代理一職，並在2011年8月25日擔任正式蘋果執行長，庫克當時與蘋果簽下長達10年合約，如今合約也將在今年到期，外界正關注這位帶領蘋果成為全球最大市值公司的領導者下一步。

（中時新聞網 呂承哲）

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