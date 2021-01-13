身價高10倍 Zoom擬發售15億美元股票

Zoom周二宣布計畫透過發售「二級市場股票」（Secondary shares）籌資15億美元，這項計畫使其股票估值比2019年股票首次公開發行（IPO）時高出10倍。

在新冠肺炎疫情期間，這家視訊會議公司一直是遠端上班熱潮的主要受惠者。根據周一收盤價，Zoom預估新股價格為337.71美元，預計將出售約440萬股。

Zoom不到兩年前上市，當時以每股36美元發行股票。

Zoom的旗艦產品在去年成為家喻戶曉的名字，帶動其股價翻漲為5倍之高，現在Zoom將充分利用投資人高漲的興趣。

該公司已經實現獲利，而出售股票將強化其資產負債表。截至去年10月，該公司擁有7.305億美元現金與等價物，較1月時的2.831億美元大幅增加。

周二Zoom股價大漲5.66%，收在356.81美元，市值達到1021億美元，擁有進行重大收購的股權。發售「二級市場股票」將為併購交易提供資金，並可能使這些交易對併購目標而言更具吸引力。

Zoom表示，計畫將這筆資金用於營業費用與資本支出，「也可能將一部分淨收益，用於對互補業務、產品、服務或技術的收購或戰略投資」。

自從IPO以來，Zoom的估值已經暴增為10倍，但股價卻大幅跌落高點。自去年10月中旬站上每股568.34美元最高點以來，Zoom的股價已下跌超過41%，主要受到新冠疫苖具高度防護力，且很快將開始施打的報導打擊。

Zoom過去兩季營收均成長逾350%，該公司在11月發布最新財報時表示，本季營收增長估將接近330%。到今年中，在更為嚴苛的比較與人們可能重返辦公室的情況下，Zoom的營收增長料將顯著放緩。

（時報資訊 柯婉琇）

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