貿易呈轉捩點？印度對陸進口年減近2成

印度政府統計去年前10月向中國進口額與2019年同期相比大減19.5%，《日本經濟新聞》認為，這顯示印度總理莫迪(Narendra Modi)排斥中國製品作法收到初步成效，中印貿易已至轉捩點，即將從頂峰下行。

不過中國大陸仍是印度最大進口國，在進口國中占比份量甚至還增加，總量減少似乎短期內難以讓印度做到脫鉤中國。

過去20年印度由中國進口量增加超過40倍，接近2成的減少將是這期間最大幅度萎縮，但總量仍然驚人，印度政府似乎認為相較本土製品，充滿價格與品質競爭力的中國產品是貿易逆差擴大最大兇手。

從品項來看，在印度市場上陸製份額較高的電器、家具、玩具的進口都大量減少，特別是海爾的廉價家電銷售也受影響。印度評等與研究公司(India Ratings and Research)分析師潘特(Devendra Pant)博士說：「莫迪政府重視本國產品，想打造自主經濟圈，是最大原因。」

印度2019年退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定)談判，已經明確開始與中國保持距離。莫迪去年5月喊出「靠自己(self-reliant)」，也推出針對電子製造業的PLI(生產關聯激勵)計畫，6月又在與中國邊境衝突中、時隔45年出現人員傷亡，同時陸續禁用超過200款陸製應用程式，對陸資也增加許多限制，一連串發展也導致印度人對中國觀感惡化。

《日本經濟新聞》認為，中印關係緊張今年仍然難解，雖然印度由政府帶動脫鉤，還有提供本國產業補貼，都可能進一步減少中國產品進口，但印度產品還有價格競爭力、技術開發、高素質人力確保等諸多課題要克服。

（中時新聞網 王毓健）