英新冠單日1,243病歿 警方加強執法力道

英國12日新增1243 人病故，政府要求民眾做好自身防疫，不要讓他人陷入危險，警方也表示未來將加強執法力道，警告違規的人「等著吃罰單」。

英國今天新增1243人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）28天內病故，總計8萬3203人病故，並新增4萬5533人確診，總計316萬4051人染疫。

英國廣播公司（BBC）報導，內政大臣巴特爾（Priti Patel）下午主持疫情例行記者會表示，有極少數人無視防疫規定，「把全國人民的健康置於危險之中」。

她表示：「我要對那些人說：如果你不守規矩，那些冒著危險執法、無私的警察將會強制讓你守規矩。」

巴特爾表示，目前有3萬5075人染疫住院治療，比上週增加15％，這個數字令人震驚。

英國全國警察首長協會（NPCC）主席修伊特（Martin Hewitt）共同出席記者會表示，民眾應該自問是不是真的有必要出門。他強調，警察冒著生命危險執法，只為了保障民眾安全，看到還是有人違規，相當令人失望。

他表示，最近查獲的違規事項包括有人在船上舉辦派對，船上有酒吧和DJ，有超過40人買票參加。另外有一輛小巴士上面載有來自不同家庭的人，到威爾斯去踏青。

修伊特表示，他對於那些被開罰的人「絲毫不感到抱歉」，他也要告訴舉辦派對，或搭大眾運輸不戴口罩的人：「等著吃罰單。」

英國首相強生（Boris Johnson）雖然在4日宣布英格蘭地區封城，但尚未見效。為了讓民眾嚴格遵守防疫規定，各大超市將強制規定沒有配戴口罩的人不能入內購物。

英國政府雖然從去年就開始建議室內配戴口罩，但各家超市執行的強度不一，有些超市派人在門口嚴查，任何違規者都不准入內，有些地方就睜一隻眼、閉一隻眼。

不過，連鎖超市特易購（Tesco）、艾斯達（Asda）和維特羅斯（Waitrose）今天都跟隨莫里森（Morrisons）和聖斯伯利（Sainsbury’s）的腳步，宣布不讓沒戴口罩的人購物。

依照規定，強制民眾戴口罩應該是警察職責，但零售業者因為過去這段時間的不作為，遭到輿論批評，現在終於挺身而出。

特易購發言人表示，他們將加強執行規定，「為了保護我們的顧客與員工，我們將不會讓任何沒戴口罩的人進入店內，除非他們是政府規定可以不戴口罩的族群。為了保護員工，我們也將強化店內保安。」

理論上，超市業者有權把違規者擋在門外，並通報警方，但警方表示，由於警力不足，通常無法派警處理這類案件。但警方強調，若事件演變為衝突，將派人介入。