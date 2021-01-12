馬來西亞 全國進入緊急狀態

有鑑於國內疫情日益惡化，馬來西亞國家元首阿布都拉12日（周二）宣布全國進入緊急狀態，且將一直實施到8月1日，藉由防疫升級盼遏止新冠病毒蔓延。消息一出，馬國股匯市雙雙收低。

馬幣兌美元匯率周二下滑至4.072兌一美元，比前一天收盤貶值0.54％。吉隆坡綜合指數盤中一度跌深1.45％，終場跌幅收斂至0.32％。

近月馬國疫情不斷惡化，上周單日新增確診首度突破3,000例。到目前為止，該國累計有超過13萬8,200人染疫，死亡555人。

馬國元首聲明指出，有鑑於國內新冠病毒感染人數大增，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）要求採取「積極措施」。不過，若每日確診人數受到控制並且明顯下滑，緊急狀態則可能提前結束。

慕尤丁在電視演說強調，該國不會實施宵禁，政府與司法系統仍會持續運作，但這段期間國會暫時休會，也不會舉辦選舉。他表示，馬來西亞「仍為企業開放」，緊急狀態提供該國「迫切所需的平靜與穩定」。

馬國甫於周一宣布禁止跨州旅行，數州自13日（周三）開始實施為期兩周的封鎖，慕尤丁並提及，「情況非常令人憂心，我們的醫療系統正面臨疫情爆發以來最沉重的壓力」。

慕尤丁以些微差距贏得國會多數支持，但上任後執政聯盟不斷要求下台和提前選舉。他曾於2020年10月提議應該啟動緊急狀態，許多分析師皆認為此舉意在維護他的政治地位。當時國家元首拒絕這項請求。

Fitch Solutions將2021年馬來西亞實際國內生產毛額（GDP）成長預估由11.5％調降至10.0％，反映重啟限制帶來的風險。該研究機構預料，此次封鎖可能不只14天，因為目前疫情比去年3月更嚴重，當時封鎖持續將近一季。

Fitch Solutions表示，原估2021年政策利率調升50個基點，但如今利率已出現下行的可能性。