澳房產狂祭優惠 陸金主仍觀望

2021新的一年到來，中澳貿易爭端所引發的效應仍在澳洲延燒。在中澳關係陷入深度凍結前的2019年，大陸購房者是澳洲房地產市場第五大外國投資者群體。但陸媒指出，雖然澳洲祭出各種房地產投資優惠，諸如退稅等吸引大陸購房者回歸，但大陸購房者卻仍在觀望，等待中澳關係解凍。

香港《南華早報》報導，受兩國緊張關係的影響，大陸人大幅削減了對澳洲房地產投資。亞洲房產科技集團居外IQI（Juwai IQI）表示，與去年同期相比，大陸購房者對澳洲各大城市房產詢價數量減少了一半。而在2015年至2018年，大陸人曾是澳洲房地產市場最大的外國買家。

報導指出，去年11月，在遭遇澳洲外國投資審查委員會（FIRB）拖延8個月之久後，一批大陸投資者撤銷了對悉尼一處辦公室，出價高達8000萬澳元（約台幣17.6億元）的收購，一位澳洲房產開發商便表示，這將進一步「抑制潛在投資者的興趣」。

另一名澳洲開發商總經理希德尼·馬（Sydney Ma）則表示，毫無疑問，在兩國緊張關係解凍之前，大陸在澳洲的投資存在很多不穩定因素。從FIRB的政策可以看出中澳關係的緊張，這為海外投資者帶來了一系列不利因素。

根據澳洲開發商Top Spring的統計，2020年，澳洲國內外投資者佔澳洲總房貸比例還不到30%，而在4年前，這一數值達到了50%。澳洲HFW律師事務所的合夥人哈利·張（Harry Zhang）透露，近一段時間來，除了在西悉尼機場周邊，大陸開發商沒有購買澳洲任何主要房地產。

報導也提到，對大陸人減少在澳洲房地產投資一事，該報在去年10月就注意到了這一現象，並在當時報導指出，受新冠疫情及中澳關係惡化的影響，大陸投資者對澳洲房產投資前景不抱樂觀，常跟大陸人打交道的業內人士透露，來自大陸人的詢盤基本已經停止。但當時仍有業內人士預計，一旦市場開始反彈能夠提供利潤回報，大陸買家將重返市場，因為他們熱愛並抱有信心。不過如今看來，這些希望怕是落空了。

因此，在來自大陸房產投資不斷減少的情況下，澳洲國內幾個州正「鋪開紅毯」吸引外國投資者。例如，西澳為購買價值150萬澳元（約台幣3303萬元）以下期房者，提供至多5萬澳元（約台幣110萬元）的75%的退稅優惠，這項政策於2019年10月施行，直到今年10月23日；在維多利亞州，購買價值100萬澳元（約台幣2202萬元）以下房產者，可免徵至多2.75萬澳元（約台幣60萬元）的土地轉讓稅，該優惠政策延續至今年7月1日。

報導分析，大陸是澳洲最大和最重要的貿易夥伴，每年消化了澳洲約三分之一的出口，然而，在澳洲莫里森政府的頻繁挑起爭端下，中澳關係出現了波折。澳洲里昂證券（CLSA）在一份報告中提到，中澳日益緊張的關係已經削弱了大陸投資者的熱情，他們對在澳投資前景更加謹慎和悲觀。

此外，里昂證券房地產分析師詹姆斯·德魯塞（James Druce）領導的團隊也在報告中寫道，確實，中澳關係破裂（對澳房地產）並非好兆頭。

（中時新聞網 葉明芳）