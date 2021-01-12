馬國進入緊急狀態至8/1 凍結國會與大選

馬來西亞首相慕尤丁今（12）日上午在全國電視演說中表示，在獲得國家元首阿布都拉同意全國進入緊急狀態後，大馬政府將落實「行政戒嚴」，凍結國會及禁止舉行大選，但不會實施宵禁或軍事統治，強調人民生活照常。

馬來西亞首相慕尤丁12日表示，因為新冠肺炎疫情嚴重，馬來西亞進入緊急狀態，政府將落實「行政戒嚴」，凍結國會及禁止舉行大選，但不會實施宵禁。

慕尤丁表示，大馬正面臨嚴重的新冠疫情，新冠確診病例不斷增加，近期內也沒有下降跡象，政府須執行權力、保護人民生命安全，因此昨日已向元首要求頒布進入緊急狀態。

由於新冠肺炎疫情嚴峻，馬來西亞政府今日宣布，全國進入緊急狀態至8月1日。

路透社報導，馬來西亞國家元首阿布都拉（Al Sultan-Abdullah）今日發布聲明宣布，全國進入緊急狀態以抑制新冠疫情擴散。

聲明指出，緊急狀態將持續至8月1日，視疫情狀況，或許可提早解除緊急狀態。

據大馬媒體《星洲日報》、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，阿布都拉也在文告中表示，同意政府提出的建議，成立一個涵蓋內閣成員、反對黨議員、以及醫療專家的獨立委員會應對疫情，若疫情有所改善，委員會將提出建議，決定是否提前結束緊急狀態。

路透社報導，上周馬來西亞單日新增確診病例突破3,000創紀錄，截至昨（11）日，馬來西亞一共有超過13.8萬人確診、555人死亡。

馬來西亞新冠疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰，包括吉隆坡在內等5州及3個聯邦直轄區將實施14天的行動管制令（MCO）。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨日表示，大馬醫療系統已經「瀕臨崩潰」，將進一步緊縮全國旅行禁令，包括首都吉隆坡等5州及3個聯邦直轄區，自13日至26日期間實施14天的行動管制令（MCO），禁止跨州、跨縣旅行，也禁止包括婚禮、宴會、宗教遊行等大型集會活動，警方也將在13日午夜起設置路障，每戶僅容許2人同車外出採購食物，活動範圍限制為10公里。

目前尚不清楚進入緊急狀態後將對馬來西亞人的日常生活造成什麼影響，不過根據大馬憲法規定，緊急狀態期間國會可停止議事，預計緊急狀態令可讓馬來西亞首相慕尤丁面臨的政治不確定性暫時告終。由於只在國會中取得微弱的優勢席次，慕尤丁政府自2020年3月上任以來就一直處在不穩定狀態，部分執政聯盟也持續呼籲他下台以盡早舉行大選。

馬來西亞王宮指出，在慕尤丁的要求下同意實施緊急狀態，「元首阿布都拉認為新冠疫情已經處在嚴重狀態，因此需要宣布緊急狀態。」

去年10月慕尤丁也曾提出同樣要求，不過遭到阿布都拉拒絕，當時反對派領袖批評慕尤丁提出要求是為了掌權。

（中時新聞網 吳映璠）