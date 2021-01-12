遭自家人背叛？愛立信5G大單被攔胡

去年12月16日，瑞典宣布將華為排除在該國的5G建設之外，結果在瑞典5G供應商多元化策略之下，擁有主場優勢的瑞典電信巨頭愛立信，也沒能保住在本國的市場份額。最新消息指出，第二大營運商的訂單遭芬蘭電信巨頭諾基亞搶走，似乎意味著瑞典5G的自家巨頭也有遭拋棄的可能。

大陸《金十數據》報導，根據最新消息顯示，瑞典第二大運營商Tele2已經正式宣布，將與芬蘭的5G供應商諾基亞合作，在瑞典和波羅的海地區部署其5G核心網絡。據了解，瑞典是愛立信的主場，如今第二大營運商訂單遭諾基亞搶走，似乎意味著瑞典5G的自家巨頭也有遭拋棄的可能。

報導指出，2020年5月26日，在愛立信幫助下，Tele2成功搶先競爭對手Telia（瑞典第一大營運商）一步，成為該國第一家提供5G網絡服務的營運商，依此發展下去，愛立信原本 應拿下該運營商的5G核心訂單，結果Tele2卻轉手把訂單給了愛立信的競爭對手諾基亞。

事實上，對華為和愛立信來說，瑞典市場太小了，沒有什麼經濟意義。愛立信CEO鮑毅康曾向媒體透露，該公司99%的營收都來自瑞典以外的國家，而大陸市場佔據了8%的份額，更關鍵的是，愛立信在大陸的業務具有重要的戰略意義。

同時，鮑毅康還暗示，瑞典的5G禁令，只會讓人認為它是一個「不支持自由貿易」的國家，而這顯然違反了國際貿易慣例，愛立信擔心大陸會採取對等措施，屆時該瑞典企業在大陸業務可能面臨不少難題。

（中時新聞網 葉明芳）