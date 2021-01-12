推特永久封殺川普帳號 震驚歐洲

社群媒體巨擘推特決定永久封殺美國總統川普帳號，讓歐洲一些人士感到震驚，德國總理梅克爾認為這麼做有問題，推特此舉也再度引發有關社群媒體規範的辯論。

法新社報導，美國國會大廈上週遭示威群眾攻占，部分要歸咎川普，推特（Twitter）因此以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用川普的推特帳號。

臉書（Facebook）、Instagram及Snapchat現在都有自家禁令，引發全球一片譁然。

1.歐洲管制社群媒體聲浪再起

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）已提兩項歐盟加強管制數位巨擘的提案，他認為，推特這次的決定完全有別以往，並投書美國政治新聞機構Politico指出這是「社群媒體的911時刻」。

美國網路巨擘時常被控對社群媒體握有太大權力，多國政府均已要求讓他們面臨更多規範。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克爾認為川普的帳號遭到永久封鎖是有問題的。他還說，言論自由有可能被干涉，但要符合立法機關界定的管制範圍，而非由社群媒體公司的管理階層來決定。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也認為如此。他告訴法國國際廣播電台（RFI）：「要規範數位巨擘，不能讓數位寡頭自己來做。」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）也批評推特根據「情感和個人政治偏好」做出這種「令人無法接受的審查制行為」。

數位法專家吉賽爾（Florence G’sell）稱推特這項決定猶如「地震」。她告訴法新社，歐盟打算制定實施仲裁決定的程序，藉此對社群媒體這類決策提出質疑，以及能否透過第三方解決爭端。她強調，有必要在大西洋兩岸祭出相關規範。

她說：「我認為社群平台都已準備好合作，但我們不能太天真，尤其其中牽涉巨大財務利益。他們從兩極化中大大獲利。」

2.社群媒體審查免責疑淪「免死金牌」

美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保障科技企業不用替用戶所發布的內容負責，且得以審查內容，而美國社群媒體經常引此法條免責。

數位律師費拉爾-茲休（Christiane Feral-Schuh）表示，社群平台現在的作法形同某種審查制，並警告現行法律將不足以解決「跨國性」問題，強調有必要制定合法訴訟程序，因應社群平台停用帳號及刪文等引發的後續問題。公民應有權在法院提出異議。

美國民權聯盟（ACLU）資深立法顧問魯安（Kate Ruane）表示，當臉書和推特之類的企業利用不受限制的權力將用戶趕出社群平台，大家應有自危的警覺。

前白宮新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）今天在福斯新聞頻道節目上警告，社群媒體錯誤地認為審查制有用。他表示，歷史會證明社群媒體這類行動只會讓那些被針對者激進化。

他說：「審查制度永遠行不通。審查制度擺脫不了那些念頭，反而創造危險的地下社會。這就是我們會看到的情景，不會有好結局。」