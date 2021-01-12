回顧川普總統任期 謝金河盛讚兩大貢獻

財信傳媒董事長謝金河上午在臉書發文，回顧美國總統川普（Donald Trump）4年任期，認為有功有過，他個人認為川普留給世界最大衝擊，是喚起世人對中國的強權意識，讓世人重新評價中國，另外美元走弱讓人民幣升值，也許中國很快會出現負面效應。

謝金河寫到，2015年底，川普戴著帽子，揮舞著美國國旗，高喊：「Make America Great Again！（註：讓美國再次偉大！）」這個響徹天際的口號，但再過幾天，川普可能黯然離開白宮，這四年來，川普有功也有過，他的作為留給世人評價。

此外，他認為川普離開白宮留下最大紀錄是弱勢美元。去年上半年，川普急喊強勢美元，美元指數一度升到102.992，但聯準會為了挽狂瀾，把基本放款利率從2到2.25急降到0到0.25％，美元和全球主要國家貨幣利差縮小，美元從此由強轉弱，如今跌破90關卡，在90附近震盪。

他指出，美元弱勢也讓全球貨幣升多貶少，英鎊，歐元，人民幣，日圓，包括台灣的新台幣都強烈升值。另一個是美元避險地位被比特幣等取代，比特幣一度大漲到43,000美元（註：依各平台報價，最高點應為接近42,000美元但未破），讓大家大開眼界。

謝金河強調弱勢美元時代，大陸最傷，因為拱出升升不息的人民幣，人民幣兌美元升破6.5的重要關卡，過去中國對人民幣升值一直很有戒心，害怕重蹈當年日圓升值的覆轍，但這回卻努力讓人民幣升值。最近中國大陸的出口商也叫苦連天，人民幣升值壓抑出口競爭力，加上工資全面上揚，出口貨櫃又暴衝，製造業的壓力罩頂，也許很快出現負面效應。

在結語，謝金河寫到：「川普即將離開白宮，有人歡樂，有人哀愁，但川普影響世界的後座力仍不可小覷。進入拜登的時代，未來的世界，仍有數不清的變數等著大家去探索！」

（中時新聞網 王毓健）