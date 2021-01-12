韓降優先施打年齡門檻 估逾3千萬人受惠

韓國政府今天公布鼓勵優先施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗對象草案，其中年齡門檻降至50歲，估有3,200萬至3,600萬人自2月起可開始接種疫苗。

韓國已確保可取得足供5,600萬人施打的疫苗，規劃在2月起逐步導入施打。韓國總統文在寅11日宣布全國民皆可免費施打疫苗。

韓聯社報導，中央防疫對策本部長鄭銀敬今天在例行記者會中表示，預估優先接種對象規模為3,200萬至3,600萬人，將按取得疫苗的時程，逐步安排免費接種計畫。

據今天公開的鼓勵優先接種對象草案，除先前公布的65歲以上高齡族群、醫療機構及第一線防疫人員、團體設施居住者及員工、罹患慢性疾病成人、青少年及幼兒教育設施員工外，成人接種年齡門檻降至50歲，警消人員、軍人及矯正機關、治療監護所收容人及員工也都列入優先接種範圍。

不過，鄭銀敬說明，由於各家疫苗導入時間及數量不一，無法開放民眾自由選擇接種疫苗種類，目前也不考慮免費提供多次接種。

國務總理丁世均今天在疫情會議上就疫苗接種次數問題表示，尚未能確認疫苗效力可持續多久，為避免發生其他安全性問題影響疫苗接種計畫，韓國政府正透過其他管道持續爭取追加購買疫苗，近期已有相當進展。

韓國至今累計確診6萬9,651例，1,165人染疫病歿。中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增508例社區感染及29例境外感染移入，與採檢件數相較陽性率降至0.86％，為2020年11月10日以來首次降至1％以下。