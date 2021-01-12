巴西新聞網站今天引述2名檢視過疫苗效力評估的人士說法，稱由中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的冠狀病毒疫苗在巴西境內晚期試驗的一般效力不到60％。

與科興生物合作在巴西境內測試並生產這款疫苗的聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）駁斥這項報導「純屬推測」，研究所準備於當地時間明天中午12時45分（台灣時間12日晚間11時45分）公布更完整的評估結果。

路透社報導，醫療專家和監管人員上週批評研究結果並沒有完整揭露。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，進行中的分析除了得出上週宣布的疫苗「臨床效力」外，也得到新的疫苗「一般效力」比率。布坦坦研究所正在巴西境內針對這款疫苗執行第3階段試驗。

巴西研究人員7日表示，這款疫苗顯示對2,019冠狀病毒疾病（COVID-19）輕症具有78％效力，還能完全避免演變為重症，不過獨立專家呼籲對於這款名為CoronaVac、由中國科興生物研發的疫苗第3階段試驗公布更透明的研究結果。

印尼今天基於顯示這款疫苗具有65％效力的臨時資料，給予緊急使用批准。

巴西新聞網站UOL報導，布坦坦研究所明天將公布的疫苗效力會落在50％到60％之間，比衛生監管人員樹立的門檻要高，但遠低於上週看好的數字。

這款中國生產的疫苗，與牛津大學（Oxford University）及英國與瑞典合資阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）研發的疫苗在巴西都已申請緊急使用授權，正在等候監管機關放行。這場疫情在巴西奪走逾20萬人生命，病歿人數僅次美國。

全球針對CoronaVac疫苗的零碎研究結果引發憂慮，令人擔心中國生產商研發的疫苗不像美國和歐洲藥廠受到同樣的公眾監督。