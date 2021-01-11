美股︱眾院啟動彈劾川普程序 三大指數挫

由於美國政局出現動盪，加上新冠疫情反彈，打壓市場情緒，周一（11日）美國股市甫開盤便自高點回落，道瓊工業指數盤中一度重挫265點，收盤跌幅收窄至89點，蘋果股價滑落2.32%，為表現最差的道指成分股。

美國總統川普的支持者日前在國會確認拜登的當選結果時闖入國會，引發混亂場面，川普因煽動此次動亂遭受各界抨擊。美國眾議院於周一（11日）二度啟動對川普的彈劾程序，預計將於本周對彈劾條文進行表決；眾議院議長裴洛西亦於周一下最後通牒，要求現任副總統彭斯與內閣在24小時內援引「憲法第25條修正案」解除川普的權力。

美國勞工部8日公布2020年12月就業數據，非農就業人數中止連續7個月成長走勢，顯示美國就業市場仍然疲弱。由於就業報告不樂觀，拜登表示美國民眾需要更多援助，他於上周五承諾將推出大規模的經濟刺激計劃，規模上看數兆美元，此次計畫預計將於14日（周四）宣布。