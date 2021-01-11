美股︱眾院啟動彈劾川普程序 三大指數挫
由於美國政局出現動盪，加上新冠疫情反彈，打壓市場情緒，周一（11日）美國股市甫開盤便自高點回落，道瓊工業指數盤中一度重挫265點，收盤跌幅收窄至89點，蘋果股價滑落2.32%，為表現最差的道指成分股。
美國總統川普的支持者日前在國會確認拜登的當選結果時闖入國會，引發混亂場面，川普因煽動此次動亂遭受各界抨擊。美國眾議院於周一（11日）二度啟動對川普的彈劾程序，預計將於本周對彈劾條文進行表決；眾議院議長裴洛西亦於周一下最後通牒，要求現任副總統彭斯與內閣在24小時內援引「憲法第25條修正案」解除川普的權力。
美國勞工部8日公布2020年12月就業數據，非農就業人數中止連續7個月成長走勢，顯示美國就業市場仍然疲弱。由於就業報告不樂觀，拜登表示美國民眾需要更多援助，他於上周五承諾將推出大規模的經濟刺激計劃，規模上看數兆美元，此次計畫預計將於14日（周四）宣布。
波音甫於7日宣布，同意就737MAX所引發的墜機事故賠償，支付約25億與美國司法部進行和解，然而9日再度傳出737MAX失事事件，印尼三佛齊航空（Sriwijaya）一架波音737-524型客機在起飛後失聯，數分鐘後墜海，目前仍在進行救援作業，剛擺脫飛安陰霾的波音再度面臨重擊，周一波音股價下挫1.52%。
自聖誕節以來，特斯拉股價每個交易日均上漲，周一股價下跌修正，不過即使包括周一的跌幅，聖誕節以來特斯拉股價也上漲了近29％，僅在2021年，其市值就從約6,700億美元增長至超過8,000億美元。