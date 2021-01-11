科技巨頭封殺川普 恐催化反壟斷大刀

美國總統川普的支持者上周大鬧國會山莊，震撼全球，一度使美國新任總統當選確認過程停擺，加上釀成死傷，成為美國民主政治重大危機，由於各方指控川普在推特上的言行帶來仇恨，才引發川粉暴動，許多社群網站紛紛刪除川普帳號，包括科技巨頭也抵制川粉聚集的社群網站Parler，隨之而來的是，這些公司壟斷市場的影響力反而被顯現。

美股周一（11日）盤前，推特盤前股價大跌3.40美元或6.60％、暫報48.08美元；臉書盤前股價下挫4.88美元或1.82％、暫報262.69美元，Google盤前股價也下挫。川普的各平台的社群帳號，遭推特、臉書、Instagram、YouTube等紛紛以「違反平台規範」、「可能助長、而非消弭持續暴力的風險」等理由封鎖。

這些行動可能讓厭煩川普的支持者感到高興，但同時也指出這些社群網站公司、大型科技公司擁有過大的權力，是否加緊監管的行動呼聲也浮出檯面。

特斯拉執行長穆斯克也發推文貼出一張圖片，圖中有從小到大排列的骨牌，最小片的骨牌旁標誌「校園美女評分網站」，這也是臉書創辦人祖刻柏最初建立網站的發想，導致一系列骨牌效應，暗批臉書漠視一切，才導致川粉暴動事件。

據路透報導，科技巨頭除了預測拜登政府未來可能政策先做出行動，以Google、臉書為主更在美國商務部、貿易代表署（USTR）等鮮為人知卻相當重要的職位提出名單建議，試圖影響拜登政府未來決策。

據外國財經媒體報導，瑞士金融集團Mirabaud Group分析師Neil Campling指出，事實上川普是推特最受歡迎的人物，川普過去閃電發送推文公告美國政府最新政策，也受到媒體關注。除了推特之外，一個被川粉聚集社群網站Parler，遭到蘋果、Google以及亞馬遜聯合打壓，最終停止運作。

民主黨主導的美國眾議院司法委員會反壟斷小組，去年提出一份近450頁、針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，美國司法部更點名Google母公司Alphabet壟斷市場，臉書則是藉此打壓競爭對手生存空間，也遭到美國各州提告。

不只美國，歐盟去年底也提出《數位服務法》和《數位市場法》反壟斷監管草案，除4大科技巨頭和微軟外，Netflix、Instagram、推特、YouTube等皆符合標準，顯示各國對於這些大型科技公司所握有的權力提出質疑。（中時新聞網 呂承哲）

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