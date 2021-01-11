蘋果攜現代造車 韓媒：今年3月前簽約

蘋果（Apple）要進入電動汽車領域傳聞已久，但到底誰能與這家全球市值最高的科技企業合作造車？最近韓媒爆料是韓國現代汽車，引發熱切討論。對此，美媒分析可能原因，一方面是除了現代汽車在質量和價格方面具有競爭力，另一方面應該是因為該公司的生產基地靠近「大陸」。

韓國《Korea IT News》報導，現代汽車和蘋果計畫在今年3月前簽署一項有關自動駕駛汽車的合作協議，並且在2024年左右開始生產10萬輛車，全部年產能為40萬輛，甚至明年就會發布蘋果汽車的「測試版」。

至於合作對象為什麼會是現代？美國《CNN》報導，一方面現代汽車在質量和價格方面具有競爭力，另一方面是因為該公司的生產基地靠近大陸，而大陸是世界上最大的汽車市場，也有最大的新能源車需求，同時大陸還有大量的蘋果供應鏈企業。

大陸《觀察者網》報導，蘋果與現代合作造車的消息在上周五便已傳出。當天，特斯拉市值超越臉書、穆斯克成為全球首富，同時市場傳出蘋果正與現代汽車洽​​談自動駕駛電動汽車的合作，可能涉及Apple Car的製造和電池研發，而蘋果的目標是在2027年推出Apple Car。

這一消息由《韓國經濟日報》率先報導，該報導聲稱，蘋果正在接觸現代汽車，討論開發電動汽車，以及電動汽車使用的充電電池方面進行合作，而現代汽車正在評估這一提議。隨後，現代對此予以證實，當天股價收漲超19％，盤中漲幅創1988年來新高。但可能考慮到蘋果保密的需要，現代隨後又更新說法，刪去蘋果名字。

報導指出，如果真的要造車，蘋果又為何選擇與現代合作呢？《CNN》指出，疫情引發全球汽車銷量下滑，同時，汽車廠商開始認真面對放棄內燃機以應對氣候危機的挑戰。開發電動車所需的投資在行業內引發一波合作浪潮，各公司要聯合起來分攤成本，在這種環境下，那些不願讓新貴輕易在業內站穩腳跟的汽車製造商突然變得更願意合作了。有分析人士表示，現代汽車是最願意與其他公司（甚至是科技公司）合作的公司之一。

事實上，作為傳統車企，現代汽車在向新能源轉型方面十分積極。根據線上數據庫Statista，現代汽車是目前全球第六大車廠，2009年該集團即在韓國推出首款電動化車型，2015年其構建涵蓋所有電動化車型的量產體系。去年10月，現代汽車董事長的鄭義宣曾表示，該公司目標是到2025年，在全球電動汽車市場擁有10％市場佔有率。此外，現代還和大陸的百度和美國晶片企業輝達在自動駕駛方面進行合作。

報導也強調，在《CNN》看來，蘋果選擇現代汽車的另外一個理由是「大陸」。因為現代在未來幾十年全球經濟增長的中心，即亞洲是一個經驗豐富的玩家，而且該公司的生產基地緊鄰世界上最大的汽車市場大陸，這裡也是電動汽車需求的最大推動力，還聚集著大量的蘋果供應鏈公司。但就目前的消息而言，蘋果與現代的合作尚未有最終定論。（中時新聞網 葉明芳）

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