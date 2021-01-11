加密貨幣屠殺！1顆比特幣爆虧24萬

加密貨幣市場在2021年前5個交易日創下驚奇，接連漲破前高紀錄，比特幣在7日超越3萬7000美元門檻後，帶動加密貨幣市場總市值來到1兆美元關卡，比特幣目前總市值占3分2，以太幣大約占14%，2021年以來7日總漲幅達62%。不過，隨著加密貨幣漲高面臨獲利了結壓力，比特幣在亞洲時段周一(11日)狂瀉近8000美元，大約是24萬元新台幣，以太幣更是暴跌25%。

截至台灣時間11日下午4點15分，比特幣下跌5622.9美元或15.89%、暫報35376.5美元，比特幣在早些時間觸及4萬美元關卡後急挫，一度崩跌8318.9美元、來到32680.5美元；以太幣跌勢則是從原本大跌25%收斂至20.92%、暫報1099.05美元。

換算來看，以新台幣11日收盤來看，持有1顆比特幣當日帳面損失高達近24萬元新台幣。

新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展負責人Vijay Ayyar指出，跌勢出現代表更大幅度修正的開始，這點值得商榷，但目前已經看到拋物線的跌勢，所以可能就是一個大幅的修正。

投資諮詢公司Fundstrat聯合共同創辦人、華爾街知名分析師Thomas Lee先前把比特幣目標價調至4萬美元，結果在近日達到標準，媒體採訪時他表示，標普500指數能在1月下旬至4月下旬間達到4000點關卡，隨後開始崩跌，一旦修正達到10%，比特幣價格將大幅縮水40％至50％，但只要跌勢觸底，就有機會反彈，並且改寫前高紀錄。

（中時新聞網 呂承哲）