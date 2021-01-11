電動車標竿企業特斯拉（Tesla）股價狂飆，共同創辦人兼執行長穆斯克（Elon Musk）因此在上周登頂全球首富。他近期立場似乎急速向中國大陸傾斜，繼發表中國官員對人民比美國更有責任感言論後，又傳出要在上海或北京尋找設計總監，針對大陸消費者喜好打造專屬車款。

有陸媒指出，特斯拉在上海或北京將設立全功能工作室，重點項目之一就是尋找專屬大陸市場設計總監，據稱過去4個月人事部門與數家獵人頭公司一直在尋覓合適人選，條件是20年以上工作經驗，且了解中、美文化者。特斯拉全球設計負責人侯茲豪森（Franz von Holzhausen）已透過LinkedIn互動等方式進行過一些面試。

去年穆斯克就曾表示，要建立中國設計和工程中心，在中國設計原創車款，然後提供給全球消費者。2020年特斯拉年銷量近50萬輛，大陸就有14.5輛，占近3成。有分析師認為，穆斯克的策略可以避開中美貿易戰，在陸生產也更有價格優勢，可以得到更多利潤。

上周穆斯克接受美國網站「商業內幕」（Business Insider）訪問，被問到中國存在「道德限制」問題時，脫口說他未曾感受到限制。穆斯克說：「我訪問中國時和中國政府官員交往經驗是很積極正面的，對於人民需求和福祉，他們比起美國更有責任感。他們總是在擔心，民眾會為某些事高興嗎？這麼做真的能造福人民嗎？這之類的問題。」

穆斯克還說：「似乎很有諷刺意味，但是即使一個國家是採用一黨專政，實際上似乎也非常關心人民福祉。事實上，中國官員對輿論的敏感程度，可能甚至比我在美國看到的官員們都還要高。」

特斯拉上周五（8日）收漲7.84％，達880.02美元天價，盤後雖回調1.21％，仍有869.33美元，公司市值突破8,300億美元，比任何其他10家車商總和都多。穆斯克身價上看2,000億美元，其中約有8成來自過去1年特斯拉股價超過700％的驚人漲幅。

（中時新聞網 王毓健）

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