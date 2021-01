川普宣傳網站線上付款 Stripe停止處理

今(元/11)日國際財經新聞重點摘要:

1.美國會暴動企業反彈 摩根大通、萬豪國際暫停政治獻金

美國國會上周遭川普支持者闖入製造動亂後,立刻在政壇及業界引發反彈。摩根大通稍早宣布未來6個月暫停對民主黨及共和黨的所有政治獻金活動。萬豪國際集團也宣布暫停對反對認證拜登選舉人票數的共和黨議員提供政治獻金。

摩根大通企業責任部門主管雪爾(Peter Scher)表示:「企業領袖、政治領袖及人權領袖現在關注的重點應在治國,確保眼前遭遇急難的人民獲得協助,日後還有很多時間推動政治獻金活動。」

摩根大通去年度針對聯邦政府候選人募集的政治獻金總計90萬美元,其中58%捐給共和黨陣營,42%捐給民主黨陣營。

(工商時報 陳穎芃)

2.Stripe停止處理川普宣傳網站線上付款

外媒引述消息報導,美國國會上周發生暴動以來,政商界對總統川普的反彈聲浪與日俱增,不僅國會再度啟動川普彈劾案,各大企業也陸續發動抵制。

為川普宣傳網站及線上募款平台處理線上付款交易的金融科技公司Stripe稍早加入行列,宣布停止處理相關線上付款交易。

Stripe於聲明中表示,川普鼓勵暴力行為違反公司政策,並請求用戶一同抵制牽涉高風險活動的線上付款交易。

Stripe表明:「舉凡任何企業或組織參與、鼓勵、提倡或讚揚非法暴力或對人物、財產造成有形傷害的活動,都屬於高風險活動。」

自從上周國會暴動以來,越來越多企業加入抵制川普的行動,除了推特、臉書等四大社交媒體暫停川普官方帳號之外,加拿大電子商務平台Shopify也強制川普企業及宣傳活動開設的線上商店下架。

(工商時報 陳穎芃)

3.佩洛西:眾院將表決議案 要彭斯將川普免職

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)周日晚間對國會議員表示,在對川普總統進行彈劾之前,他們首先將在本周表決一項議案,促請副總統彭斯(Mike Pence)與行政內閣先將川普免職。

佩洛西在信中表示,眾議院本周一或周二將就敦促彭斯引用「憲法第25條修正案」的議案進行投票。該憲法修正案允許彭斯與行政內閣在總統無法履行公務的情況下,予以免職。佩洛西並表示在那之後,眾議院將進行彈劾總統的立法程序。

直到周日晚間,已有210名眾議員共同發起彈劾舉措,幾乎已達眾議院的多數席次。此前媒體報導,彭斯反對在川普即將卸任之前,啟用「憲法第25條修正案」免除總統職務。

支持川普的示威抗議群眾上周三闖入美國國會,試圖阻撓國會兩院聯席會議清點選舉人票與確認拜登當選的程序,並導致數人在這場暴動中喪命,這樣的事態發展令全球大為震驚。

美國前總統歐巴馬在推特上痛批這是「美國之恥」,總統當選人拜登譴責闖入國會的民眾是「暴徒」,並稱這是「美國歷史上最黑暗的日子」。

此前媒體報導,眾議院擬定的彈劾草案內指控川普煽動叛亂,若讓川普繼續執行公務,恐對國家安全、民主制度與美國憲法構成威脅。

(時報資訊 柯婉琇)

4.疫情減緩 韓首現新確診少於500

2020年終遭疫情無情摧殘近一個半月的韓國,目前似乎有停歇現象。11日,在社交距離嚴格執行和周末較少篩檢者下,韓國出現自2020年12月疫情高峰期以來,新確診者數最少的一天。

韓國疾病預防控制局(KDCA)表示,韓國每日確診者雖又增451新例,但已是過去41天疫情最嚴峻期間,人數最為低的一次。其中,419位為本土案例,使得總染疫人數增至6千9百餘位。

11日新染疫者451位,也是從2020年12月以來,首次數量在400位左右。根據韓國政府最新疫情數據,10日新確診者為665位,9日為641位,8日為674位。

KDCA指出,上周全韓國平均每天都有693新確診者,也是自上個月12月初以來,首次沒有超過700位。不過,還要再觀察,因為周末期間去篩檢的韓國民眾,相對也較少。

3級,是韓國疫情管制最高等級。目前,大首爾地區實施2.5級政策,其它韓國地區則是2級規範。韓國政府計畫,上列管制時間將先實施至17日,屆時將再視當時情況而定。

(時報資訊 柳繼剛)

5.川普怒吼不辭職 任期最後10天還有3大計畫

大批川粉6日闖國會大廈鬧事奪走5條人命,外界呼籲川普在最後10天任期內主動下台,不過美媒引述消息人士指出,川普堅決不下台,甚至大吼「我不辭職」,最後10天他還有3大計畫要進行,包括重新執行部分公務、特赦自己在內等人,以及上節目宣揚任內政績。

美國「野獸日報」(Daily Beast)9日引述消息人士指出,8日川普在白宮內大吼「我不會辭職」,堅決表明不會在最後的10天任期內提前下台,他也痛斥民主黨人將會後悔對他提出第2次彈劾,批評他們是在「傷害國家」。

即便民主黨要再度彈劾他,內閣也不排除動用憲法第25條修正案讓川普提前免職,不過消息人士表示,川普似乎並不受這些奪權動向影響,一點也不擔心自己將被迫提早下台,他認為就算眾院通過彈劾,目前共和黨人控制的參議院也會擋下。另外他也堅持在總統位子上坐到最後一刻,並且設法讓自己留下好印象。

綜合美國版《太陽報》(The U.S. Sun)、「野獸日報」、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述消息人士報導,川普在最後10天任期內還有3大計畫要進行,第一,本周他將重新執行部分公務,包括拓展外交、進行交接工作、以及訪視美墨邊界。

第二,他可能再度宣布特赦,據信他將在拜登就職前的19日宣布特赦葛萊美獲獎饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)及布萊克(Kodak Black)。

消息人士指出,川普不會將權力移交給副總統彭斯(Mike Pence)、要求他特赦自己,相反地,他最近一直詢問幕僚自己特赦自己的可能性。

第三,川普現在在和幕僚討論未來幾天接受不同媒體採訪、宣揚政績的可能性,據信川普可能將訪談重點擺在自己和女婿庫許納(Jared Kushner)促進中東和平的政績上。

「野獸日報」指出,儘管多名現任、前任官員不認為川普應該辭職,不過他們也認為,在拜登宣誓就職之前的這段時間,川普應該盡可能保持低調。曾在2016年擔任川普競選陣營顧問的班奈特(Barry Bennett)建議川普應該飛回佛羅里達州「待著」,「現在不是升高全國人民怒火的時候,聰明的領導人會明白雙方的怒火才是對國家的真正威脅。」

文章來源:Trump will not resign. Nor will he turn power over to Pence and ask for a pardon

文章來源:Stewing in the White House, Trump Plots a Boastful Media Tour and Screams ‘I’m Not Going to Resign’

文章來源:WON’T GO QUIETLY Trump reportedly screams I’m ‘NOT RESIGNING’ and plans another round of pardons despite impeachment bid

(中時新聞網 吳映璠)

6.文在寅:韓國全民可免費施打新冠疫苗

韓國總統文在寅11日發表新年賀詞時表示,2019冠狀病毒疾病(COVID-19 ,新冠肺炎)疫苗接種計畫將在2月起逐步實施,全民皆可免費接種。

韓聯社報導,文在寅今天於青瓦台做以上表示,他並指出國內治療藥物已在進行審查,安全性及療效都會透明公開,同時持續敦促國內疫苗開發,確保疫苗自主權。

文在寅強調:「現在終於能看見暗無天日的隧道盡頭,2021年對我們國人而言將是幸福的一年、包容的一年、飛躍的一年。」

文在寅承諾將盡快讓民眾生活回歸日常,「當前優先要務是跨越防疫的最後一道關口」。

至於受疫情重創的經濟,文在寅指出,韓國去年在經濟合作暨發展組織(OECD)成員國中創下最高經濟成長率,股市也在14年前越過2000點大關後再次突破3000 點,可以看出人民奮力對抗逆境的成果。

文在寅預期,韓國經濟將在今年上半年恢復疫情之前水準,期盼第3次災難補助有助恢復民生經濟,政府也將全力促進110兆韓元(約新台幣2.8兆元)規模的公共及民間投資計畫。

韓國至今累計6萬9114例確診,據中央防疫對策本部通報,截至今天凌晨零時,境內確診新增451例,時隔41天降至500例以下,近一週社區感染日均確診人數降至655.4例。

(中央社)