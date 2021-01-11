美醫師注射疫苗16天後竟死亡 輝瑞回應了

美國食品藥品監督管理局（FDA）終於在本月中旬批准輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用，但不僅傳出接種疫苗後仍確診，現也出現醫生接種後16天竟然死亡，引起外界關注。

據美媒《ABC》新聞指出，針對醫生麥可（Gregory Michael）在接種疫苗後意外死亡，輝瑞表示已得知此案，但不認為他是因接種疫苗而死亡。

報導指出，邁阿密醫學檢驗部門8日表示，佛州衛生部門與疾病管制與預防中心（CDC）已進一步檢視麥可的兩周前的死因，並於6日進行剖屍，所取樣本已送往CDC；至於他的死因，仍有待取樣分析報告後才會得知。

對次，輝瑞在聲明中指出，該名醫生在接種疫苗16天後死亡是「高度不尋常」，而該個案是因為體內缺乏凝血能力，導致內出血而死亡，與接種疫苗無關；輝瑞也強調「至今已有上百萬人已接種疫苗，而我們也緊密觀察接種輝瑞疫苗後，所有出現不良反應的個案」。

CDC也發表聲明，指出將進一步計畫評估相關個案且即時更新目前已知資訊，以及必須採取的行動。FDA也會透過國家及數據庫，持續追蹤可能的副作用。

文章來源：Miami coroner reviewing doctor’s death 2 weeks after vaccine

（中時新聞網 馮英志）