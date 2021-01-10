日本驚現全新變種病毒 有別英國與南非

厚生勞動省10日發佈，從巴西抵達東京羽田機場的的4名旅客確診感染了不同於英國及南非的新變異病毒。

隨著疫情急遽蔓延，日本因新冠病毒而死亡的人數正在快速增加。9日累計超過4,000人，僅半個多月就增加了約1,000人。

10日全國新增33人死亡，總數為4,055人，另外確診6,053人，總計28萬8723人。

東京都新增1,494例確診病例，創週日新高紀錄，也是連6天單日新增逾千例，至今累計病例數7萬4944例。

（工商時報 蕭美惠）

日媒：仍不清楚威力、對疫苗有效性

日本政府厚生勞動省今天表示，從巴西抵達日本的旅客中，有4名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的男女，被檢出一種不同於英國與南非變種病毒的全新新型冠狀變種病毒。

日本共同社報導，日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，在這4名從巴西抵達日本的乘客上發現的變種病毒，是不同於英國與南非的另一種全新變種病毒。

日本時事通信社報導，目前仍不清楚傳染力、感染後重症程度，及對疫苗有效性影響等，日本國立傳染病研究所等單位，正在進行詳細調查。

報導指出，這種新的變種病毒，跟在英國與南非被發現的變種病毒，有相同的變異之處，不過是另外一種新的變種病毒。

厚生勞動省表示，這4人是在本月2日抵達東京羽田機場，分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女。40多歲男性抵達時並沒有症狀，但因為呼吸困難住院；30多歲女性則是有頭痛症狀；10多歲男性有發燒；10多歲女性無症狀。

4人在機場檢疫時呈現陽性，後來經過傳染病研究所詳細調查後，檢出新的變種病毒。

（中央社）