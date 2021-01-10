蘋果亞馬遜跟進谷歌 下架川粉平台Parler

蘋果公司（Apple Inc.）與亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天先後對社群媒體應用程式Parler開鍘，蘋果將Parler自他們線上商店下架，亞馬遜則是關閉伺服器。

Google已早一步於昨天宣布暫時讓Parler下架。Parler是美國總統川普支持者愛用的平台，也是遭微網誌推特（Twitter）掃地出門者的避風港。川普帳號昨天已遭推特停用。

蘋果和亞馬遜今天表示，他們採取這一步，是因為這個廣受右傾網友歡迎的社群媒體，並未採取充分措施來制止煽動暴力貼文的傳播。

蘋果今天的聲明指出：「我們已將Parler下架，直到他們解決這個問題。」

根據路透社看到的電郵內容，亞馬遜網路服務（Amazon Web Service）團隊是以Parler未能妥善因應愈來愈多的暴力內容，違反亞馬遜網路服務規範為由，而停止繼續提供相關網路服務。

Parler執行長馬澤（John Matze）痛批亞馬遜、Google和蘋果，說3家企業明知Parler選項有限，仍祭出這起協調行動，並在川普遭其他社群媒體下禁令之際，做出最大傷害。

馬澤在Parler的貼文說：「Parler有可能會在網路消失一星期，以重頭來過。」

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