社媒全面封殺！諷刺！只剩抖音饒了川普

美國國會山莊6日被短暫暴力攻占後，總統川普仍在推特上發表爭議性言論，結果遭推特、臉書、IG等社群媒體封殺禁言，而右翼人士愛用的社群平台Parler在8日也被Google Play下架，蘋果App Store也準備下架該程式。大陸網民諷稱，川普如今唯一能用的平台只剩他想封殺的抖音（TikTok）。

推特8日表示，川普支持者闖入國會大廈後，川普仍有煽動暴力行為的風險，因此公司決定永久停用川普的官方帳號。推特說，仔細審視川普帳號@realDonaldTrump近期發出的推文與相關內容後，由於有進一步煽動暴力行為的風險，「我們已永久停用這個帳號。」對此，川普透過另一個推特帳號@POTUS聲明，稱他早預期會是這樣，但他不會「被禁語」，正考慮另建自己的平台發聲。

推特宣布永久停用川普帳號後，Google也表示已讓應用程式Parler自他們的線上商店下架，稱發現在Parler上持續出現試圖煽動暴力的貼文，對公共安全已構成威脅，要求Parler對太過分的內容進行審查，而在其解決這問題之前，暫時將Parler下架。蘋果則限Parler在24小時內提交詳細的審查與過濾計畫。

社媒禁言引發熱烈討論。大陸一個名為「川建國」的網民對川普喊話，稱「全美所有主流社媒都禁用了你的帳號，現在唯一一個你能取暖的社媒叫做Tiktok。遠不會遺棄你。」

（中國時報 鍾玉玨）

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