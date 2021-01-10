沒川普就開戰！川粉殺紅眼 拜登迎內戰

「川普或戰爭，今天，就是那麼簡單！」

「要是你們不知道怎麼開槍：就要學，現在！」

「我們會衝進政府建築，殺了警察，殺了警衛，殺了聯邦雇員和幹員，要求重新計票。」

據CNN新聞網9日報導，在6日川粉闖進國會大廈前的幾星期，幾天和幾小時前，警訊已顯而易見：仇恨團體和右翼教唆者不斷在網上貼文，煽動內戰，鼓動殺了聯邦參議員，並攻擊執法人員。

如今隨著選舉人票計票完成，拜登勝選塵埃落定，全美正拚命想了解這場導致4名川粉和1名國會大廈警員喪生的流血衝突。然而，專家警告，在拜登宣誓就職成為美國總統和三軍統帥前，號召暴力衝突的行動只會變本加厲。

密切追蹤並反制仇恨行動的反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）說，這些白人至上主義者，還有極右主義者在熱烈討論，他們這時已壯了膽。他強調，他們完全可以預料，在情況好轉前，這暴力衝突其實可能會變得更嚴重。

上次國會大廈遇襲，是在1814年，當時英軍攻占美國首都華盛頓後，放火燒了這幢建築。在鐵粉衝過拒馬、攻擊警員，擊碎玻璃窗，衝進國會大廈後，美國總統川普雖然要他們回家，但仍再三強調，大選已被「竊取」。相對的，當晚包括副總統彭斯（Mike Pence），還有參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等共和黨領袖都以最強烈的言詞譴責這些暴力川粉。

（中時新聞網 楊幼蘭）

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