日本首都圈緊急事態 可能擴及京阪神等地

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，單日新增病例連4天創新高，雖然疫情最嚴峻的首都圈1都3縣已進入緊急事態，但充滿危機感的「京阪神」，也可能進入緊急事態。

日本首相菅義偉7日在防疫對策本部會議上宣布，針對疫情嚴峻的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布「緊急事態宣言」，預計本月8日零時起生效，為期一個月到2月7日止。

日本時事通信社報導，日本政府8日已在檢討，將「緊急事態宣言」對象地區，擴及首都圈1都3縣外。京都、大阪、神戶（統稱京阪神）所在的關西3府縣大阪府、京都府及兵庫縣，有意籲請中央政府將3府縣納入緊急事態對象地區。

日本全境單日新增病例數已連4天創歷史新高，對疫情警戒也更為強化。日本政府將考量關西3府縣籲請內容、各地感染狀況及醫療體制緊迫程度進行判斷。

有關將緊急事態對象地區擴及大阪府與愛知縣等地的必要性，菅義偉8日受訪時說，會跟地方政府確實合作、確認當地疫情後再來因應。

但菅義偉7日發布首都圈「緊急事態宣言」後，在記者會上曾對擴大對象地區直接表達否定想法說，「現階段還不到那樣的狀況」。

才過了一晚，菅義偉態度到8日就出現轉變的主因，研判是關西3府縣聯袂籲請中央政府檢討發布緊急事態檯面化，讓菅義偉8日談到境內確診病例增加時說，「目前疫情極為嚴峻」，透露出危機感。

日本政府負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔，8日透過電話分別跟關西3府縣知事交換意見，並在之後的記者會上說，「彼此都有極為強烈的危機感」。

西村說，會持續跟知事們緊密合作因應疫情，也會聽取專家意見做出適當判斷。

日本經濟新聞報導，不僅關西3府縣籲請中央政府將他們納入緊急事態對象地區，連位於中部地方的愛知縣及關東地方的櫪木縣，也有意提出籲請。

日本境內8日新增7882例確診病例，連4天創新高紀錄；東京都新增2392例創次高紀錄，另有17府縣創單日新高；全境單日死亡病例也以78例創新高。

愛知縣政府8日已原則決定籲請中央將愛知縣納入緊急事態對象地區，相鄰的岐阜縣也希望跟愛知縣同步調，兩縣正進行協議。

櫪木縣最近一週內每10萬人口確診病例數已超過感染狀況最嚴重的第4階段標準，將籲請中央將櫪木縣納入對象地區。

8日進入緊急事態的首都圈1都3縣，餐飲店原則上被籲請於每晚8時提前打烊；也有愈來愈多的地方政府，同樣要求餐飲店提前打烊。

日本經濟新聞自行統計得知，目前包括將要籲請轄內所有餐飲店提前打烊，或針對轄內部分地區提出籲請的地方政府，總共已有22都道府縣，但籲請並不具強制性，不少業者可能不會配合，如何確保籲請效果成各地方政府課題之一。