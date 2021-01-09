當資產淪為投機玩具…投資人小心2大泡沫

2020年亮麗封關的美股，卻在2021年首個交易日出師不利，3大指數收黑，跌幅皆超過1.2%，其中道瓊工業指數挫逾380點，使美股創下2016年以來，最差新年開局表現；對此，華爾街大空頭示警，股市至少被高估20%，已成了「巨大泡沫」。

對新冠肺炎確診案例續增、美國喬治亞州參議員決選的擔憂情緒，衝擊市場，導致周一美股收跌。根據約翰霍普金斯大學統計，截至今（5）日上午，全球確診案例超過8560萬，染疫死亡人數已突破185萬；傳染力更強的變異病毒株，讓防疫面臨更大挑戰，英國首相強生（Boris Johnson）甚至宣布，進行「全國封城」。

至於喬治亞州的選舉，市場研判，若2個參議員席位，都被民主黨人奪下，將意味著，民主黨獲得白宮和參、眾兩院的控制權，投資人最擔心的加稅政策，恐因此成真。

股市被高估逾20％ 和低利環境脫不了關係

奧本海默資產管理公司（Oppenheimer Asset Management）首席投資策略師史托茲福斯（John Stoltzfus）估計，若民主黨在喬治亞州參議員決選中大獲全勝，標普500指數恐拉回10%，「這對企業不利，企業稅率可能會大幅增加。」

為了搶救被疫情重創的經濟，自2020年3月起，以美國聯準會（Fed）為首，各主要央行陸續祭出降息、貨幣寬鬆（QE）措施，猶如大開資金水龍頭，讓股市和慘烈的經濟基本面脫鉤，上演一齣「驚奇之旅」，從谷底強勢反彈、屢創新高，但泡沫疑慮，也從中而生。

曾任投行美銀美林（Merrill Lynch）北美經濟學家的華爾街大空頭羅森伯格（David Rosenberg）分析，據其估算，股市被高估了20%至30%。

羅森伯格認為，造成這種現象的主因，和低利環境脫不了關係，只要利率維持在低點，除非經濟活動出現大幅回調，否則泡沫不會太快破滅，「但必須了解的是，我們正在『投資泡沫』。」

不只股市 比特幣也有泡沫疑慮

羅森伯格更點名，於上周末飆破3萬美元的比特幣，也是一大泡沫；在過去1年中，比特幣累計上漲超過300%，創2017年以來最佳表現，「這麼短的時間內，比特幣的拋物線走勢相當不正常。」他認為，比特幣可謂當前「最大的市場泡沫」。

外匯交易商IG Markets分析師羅達（Kyle Rodda）亦稱，比特幣的價格變化，已出現類似泡沫的特徵，「過去2周的漲勢是極端的，和市場基本面變化，幾乎無關。」

「我們正處於一個非常火熱的市場，我懷疑，比特幣再度成為投機者的玩具。」羅達強調。

（林信男）

文章來源：今周刊

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