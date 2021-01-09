彈劾川普聲浪湧現 共和黨參議員也參一咖

美國國會大廈6日遭總統川普的支持者攻佔引發軒然大波，眾議院議長裴洛西今天呼籲川普馬上辭職，否則將再啟彈劾。聯邦參議員穆考斯基盼川普下台，是首位表態的共和黨參議員。

「華盛頓郵報」指出，阿拉斯加州的聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）告訴安克拉治每日新聞（Anchorage Daily News）：「我希望他辭職，盼他下台。他造成的傷害已夠多了。」穆考斯基甚至說若共和黨淪落為川普的個人政黨，「那我不禁自問，還要留在這個黨嗎」。

穆考斯基砲口對內的同一天，民主黨籍眾院議長裴洛西先是與參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）談話，確保川普無法擅自動用核武，並揚言若川普不馬上辭職，就要再發動彈劾。美國國會遭川粉攻佔後，掌握眾議院的民主黨內越來越多人憤然想再度對川普發動彈劾，即便離1月20日川普卸任已沒幾天。

川普的支持者6日硬闖國會大廈，企圖阻撓國會聯席會議確認民主黨籍總統當選人拜登勝選的程序，與執法人員爆發激烈衝突，釀成死傷。

路透社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）說，如果川普不辭職，她已指示眾院程序委員會（House Rules Committee）繼續為彈劾動議和美國憲法第25修正案相關立法工作做準備。這項修正案可讓無法履行職務的總統去職。

裴洛西與眾院民主黨黨團進行3小時會議後，透過聲明表示：「眾議院保留所有選項，包括第25修正案、彈劾動議，或優先審議的彈劾決議。我們會非常慎重，繼續研議。」

民主黨方面表示，眾議院可能於下週表決彈劾案，希望藉此向副總統彭斯和內閣施壓，在川普任期於20日屆滿前，援引憲法第25修正案讓他去職。

裴洛西今天還稱川普「精神失常」，表示雖然政權將於20日移交給拜登，國會仍必須盡全力來保護美國人民。

但目前不清楚國會議員是否真的能讓川普去職，因為所有彈劾案都須經參議院審理，而目前參議院仍由川普所屬的共和黨掌握多數。需要2/3的參議員支持，才能認定川普須去職。

民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）、劉雲平（Ted Lieu）、拉斯金（Jamie Raskin）已草擬彈劾案。

國會議員之間流傳一份彈劾案副本，指控川普為推翻選舉結果而「煽動對美國政府的暴力」，內容還提到，川普上週在一通長達一小時的電話裡要喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找出」足夠的選票來推翻拜登在這一州的勝選結果。

劉雲平推文說，這項草案有150名議員連署。

不過，法學教授卡特（Brian Kalt）在推特上表示，裴洛西想進行第25修正案相關立法工作，這不太可能在川普任期結束前完成。

憲法第25修正案允許國會成立一個機構，可在副總統支持下，宣告總統無法履行職務，但川普有權阻止成立這類機構所需的立法工作。此外有幕僚透露，彭斯反對援引第25修正案讓川普去職。