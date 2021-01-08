地球暖化加劇 2020年史上最熱

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日公布報告指出，2020年與2016年並列為史上最熱年份，讓過去六年（2015～2020年）成為史上最熱六年，顯示地球暖化加劇、各國須落實減碳工作。

該機構表示，2020年全球平均溫度與2016年相同，比起1981年～2010年均溫高出攝氏0.6度，比起1850～1900年工業化之前時期高出攝氏1.25度。2016年高溫主因在於聖嬰現象（El Nino）影響。

C3S主管布諾坦普（Carlo Buontempo）表示：「2020年特別之處在於北極異常溫暖，北大西洋則出現史無前例數量的熱帶氣旋。」

2020年成為史上最熱一年，具體例證眾多，包括氣候乾旱導致澳洲與美國西部野火肆虐、北極海冰覆蓋面積大幅縮減，全球各地每月均溫迭創新高等。

布諾坦普表示：「過去十年（2011～2020年）毫無疑問是史上最熱十年，這再度提醒我們達成減碳目標的迫切性。」

隨著二氧化碳排放量持續攀升，部分國家的暖化速度加快。歐洲2020年均溫突破新高，比起2019年高出攝氏1.4度。西伯利亞西部去年經歷異常溫暖的春季與冬季，而北極海多數地區高溫狀況則出現於夏季與秋季。

此外，2020年北極圈附近地區爆發大規模野火，排放破紀錄的二氧化碳量，而北極海冰面積在去年7月與10月持續探底。

C3S另一名主管波丘（Vincent-Henri Peuch）表示：「除非各國能達到淨零碳排放的目標，否則大氣裡的二氧化碳濃度持續升高，氣候變遷恐怕加劇。」