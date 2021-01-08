美12月非農就業 意外減14萬人

美國勞工部周五公布2020年12月就業數據較市場預期差，非農就業人數中止連續七個月增加走勢，顯示就業市場仍然疲弱。主要是嚴寒氣候、新冠肺炎疫情嚴重和防疫限制等傷害商業活動，加上政府未及時推出新振興措施，使勞動市場受衝擊。

12月失業率跟11月一樣維持於6.7％不變，中斷連續七個月下降走勢。雖略低於市場預估6.8％，但仍高於疫前的約3.5％。

12月非農業就業人數意外減少14萬人，市場原先預估增加5萬人，是2020年5月以來人數首次減少。12月整體非農業就業人數，跟疫前的2月相較仍低約980萬人。

11月非農業就業人數從原先公布增加24.5萬人，往上修正為增加33.6萬人。

12月勞動參與率跟11月一樣維持在61.5％。12月平均每周工時，從11月34.8個小時，減少至34.7個小時。

就業數據被用來觀察美國經濟復甦情況。外界認為12月數據不佳是受至少三大因素影響，除了新冠肺炎確診人數飆高，引發美國各地實施包括宵禁與店家停止營業等新防疫限制外，嚴寒氣候限制商業活動，和新振興措施來不及推出。娛樂與飯店業最受衝擊，12月裁員49.8萬人。

2020年全年失業人數940萬人，是1939年開始記錄以來最差。外界憂慮美國經濟繼續失去復甦動能，但專家仍樂觀踏入2021年後，經濟將結束停滯局面，並開始出現回升。

巴克萊經濟師史利蘭（Pooja Sriram）認為有理由寄望疫情對經濟衝擊只是一次性，只要疫情受控制，美國經濟就會復甦。

外界認為疫苗接種人數愈來愈多，能令疫情受控制外，規模約9,000億美元新振興措施開始產生效果，和拜登上台後可望推出更多振興措施等將增加民眾消費，有助活絡經濟而增加就業人數。