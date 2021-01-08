特斯拉催油門 穆斯克躍首富

電動車龍頭特斯拉7日股價收漲近8％再締新猷，不僅市值首度趕過臉書，創辦人兼執行長穆斯克（Elon Musk）的身價一舉超車亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），榮登世界首富寶座。

特斯拉周四終場大漲7.94％，以816.04美元作收，市值因而達7,740億美元，首度超越社群龍頭臉書，躍為全美市值第五大企業，但仍排在搜尋龍頭谷歌之後。臉書周四股價收漲2.06％，市值7,650億美元。8日早盤特斯拉股價續飆5％至856.38美元。

特斯拉也是周四交易日成交王，成交金額逾390億美元，創該檔股票有史以來紀錄，甚至比蘋果、阿里巴巴和亞馬遜成交額總和還高。

特斯拉股價再攀顛峰，也助執行長穆斯克登上財富榜王座。特斯拉周四早盤攻上811.61美元的歷史新高價後，隨即有外媒報導，穆斯克的財產淨值突破1,885億美元，比原首富貝佐斯多出15億美元。

總計穆斯克個人財產淨值在周四達1,950億美元，遠高於一年前的300億美元，比貝佐斯多了100億美元。亞馬遜周四股價漲幅不到1％，貝佐斯頂著全球首富頭銜長達三年多時間。

擠下貝佐斯達到世界首富的里程碑後，穆斯克發推文說：「感覺很奇怪。好了，回去工作。」

穆斯克的個人身家暴漲，歸功於特斯拉股價在過去一年狂飆七倍以上，這位科技狂人持有20％（約2.41億股）的特斯拉股權。特斯拉亦超越日本豐田成為全球市值最高的車廠，儘管產量遠不及豐田、福斯、通用等對手。

特斯拉周四股價大噴發，也與加拿大皇家銀行（RBC）調升投資評等有關。RBC分析師史帕克（Joseph Spak）在研究報告提到，他先前低估了特斯拉的能耐，該家電動車龍頭利用股價飆漲，籌措公司擴張的資金。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）資料，分析師普遍預期特斯拉去年全年淨利12億美元，通用汽車淨獲利58億美元，臉書淨獲利271億美元。