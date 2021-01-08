瑞典5G又沒份?華為提上訴 不排除用絕招

由於瑞典法院之前裁決允許瑞典郵政及電信總局（PTS）恢復5G頻譜拍賣，認定PTS有權繼續執行有關華為及中興的禁令，等於再度排除華為參與。最新消息指出，華為日前向當地法院提出上訴，未來更不排除發起法律挑戰封殺令。

根據《路透》之前報導，去年12月16日，經過相當於高等法院的瑞典上訴法院裁決後，允許重啟5G頻譜拍賣，認定PTS有權繼續執行華為禁令，同時裁定華為可以就其被排除在外發起法律挑戰。

日前，華為發出聲明中指出，該公司已於1月5日向瑞典最高行政法院提起上訴，上述法院的裁決並未給華為回應的機會，這與歐洲的基本原則衝突。華為中東歐和北歐地區執行副總裁弗雷德里克森（Kenneth Fredriksen）7日較早時，與PTS官員會面後表示，對方似乎無意重新考慮決定，他認為有關拍賣應等所有法律爭議解決後才恢復。

原訂去年11月舉行的瑞典5G頻譜拍賣，由於PTS以安全風險為由，於去年10月下旬時宣布，華為、中興通訊等禁止參與5G頻譜拍賣，並要求參與拍賣的通訊商在2025年1月1日前，移除現有基建及核心功能內的華為及中興產品，後來因華為提告，一度被當地法院發出臨時禁令。

（中時新聞網 葉明芳）