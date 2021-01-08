拜登財經團隊新名單 商務與勞工部長出列

美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天公布商務部長、勞工部長以及中小企業主管人選名單，以充實他的財經團隊陣容。

羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）將出任商務部長、波士頓市長華爾希（Marty Walsh）為勞工部長，前歐巴馬政府官員古茲曼（Isabel Guzman）為中小企業署長。

拜登團隊在聲明中指出：「在已宣布的20多位部會首長任命，總統當選人拜登提出了美國史上最多元化的政府團隊。」

拜登上月初公布部分財經團隊人選，其中大多數為女性、少數族裔或前歐巴馬政府官員，當中最受矚目的是提名前聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）為財政部長。

根據聲明，拜登談及他的財經團隊組合說：「他們與我理念一致，亦即中產階級發展我們的國家，各個工會則建立起中產階級。」

去年春季，新冠肺炎引發美國1929年以來最嚴重財政危機，數以百萬計美國民眾丟掉工作，或工時縮減。

商務部長提名人選雷蒙多若獲聯邦參議院批准，將職掌政商關係，處理諸如川普任內所挑起的貿易戰問題，以及如何監管科技大企業。

根據聲明，華爾希將是50年來首位職掌勞工部的工會領袖，其任務包括檢討被疫情打亂的勞動環境與條件。