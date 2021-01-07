美股︱三大指數站新高 特斯拉飆近8%
儘管美國華府經歷了川粉的鬧事，市場情緒並未因此波動，由於國會確認拜登當選下任總統，投資人樂觀期待政府推出更多經濟刺激措施，周四（7日）美股三大指數同步創高，那斯達克指數在蘋果、微軟和Alphabet強勢上漲的帶動下，收盤首次衝破13,000點大關，道瓊工業指數和標普500指數分別也飛越31,000點和3,800點關卡。
周三美國國召開參眾兩院聯席會議，川普支持者闖入國會大廈，企業阻止國會開票確認拜登勝選的程序，甚至爆發激烈衝突，待衝突平息後國會再度展開會議，並於周四清晨確認選舉人團投票結果，確認拜登將成為美國第46任總統，川普隨後發布聲明承諾，1月20日將和平進行政權轉移。
儘管華府經歷了一夜混亂，但由於該事件不會影響到經濟、企業營收等面向，市場並未對此做出反應，投資人更為聚焦民主黨全面執政後可望推出更多紓困措施，使周四美國股市蔓延樂觀氣氛。
美國電動車大廠特斯拉周四再次開飆，股價勁揚7.94%，收報816.94美元，帶動特斯拉執行長穆斯克身價攀升至1,850億美元，一舉超車亞馬遜執行長貝佐斯成為新的全球首富。
台積電ADR周四依舊漲勢凌厲，勁揚5.03%，收報121.43美元，日月光ADR上漲2.18%，報6.57美元，聯電ADR攀升1.90%，收在8.57美元。
在數據方面，美國勞工部公布截至12月31日當周初領失業救濟金人數為78.7萬，較前值減少3,000人，且低於經濟學家預測的81.5萬。截至12月25日為止，續領失業救濟金人數報507萬人，按周減少12.6萬人。
美國供應管理協會（ISM）公布數據顯示，12月非製造業活動指數由11月份的55.9升至57.2，高過市場預期的54.5，優異的經濟數據表現也刺激了市場的情緒。