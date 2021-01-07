美股︱三大指數站新高 特斯拉飆近8%

儘管美國華府經歷了川粉的鬧事，市場情緒並未因此波動，由於國會確認拜登當選下任總統，投資人樂觀期待政府推出更多經濟刺激措施，周四（7日）美股三大指數同步創高，那斯達克指數在蘋果、微軟和Alphabet強勢上漲的帶動下，收盤首次衝破13,000點大關，道瓊工業指數和標普500指數分別也飛越31,000點和3,800點關卡。

周三美國國召開參眾兩院聯席會議，川普支持者闖入國會大廈，企業阻止國會開票確認拜登勝選的程序，甚至爆發激烈衝突，待衝突平息後國會再度展開會議，並於周四清晨確認選舉人團投票結果，確認拜登將成為美國第46任總統，川普隨後發布聲明承諾，1月20日將和平進行政權轉移。

儘管華府經歷了一夜混亂，但由於該事件不會影響到經濟、企業營收等面向，市場並未對此做出反應，投資人更為聚焦民主黨全面執政後可望推出更多紓困措施，使周四美國股市蔓延樂觀氣氛。