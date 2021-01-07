拜登完全執政 美股創高

經歷川普鐵粉一夜暴動後，美國國會7日凌晨確認拜登獲得306張選舉人票，擊敗尋求連任的川普僅獲的232張，當選美國第46任總統。而民主黨亦在喬治亞州參議員決選大勝，參眾兩院如今佔有多數優勢，投資人看好拜登全面執政將推動更多紓困與基建計畫，使美股7日再創高。

道瓊周四早盤站上31,000點，標普500指數續漲1％，甚至科技股都止跌回升，那斯達克勁揚1.6％。

美國國會才剛認證拜登當選總統，川普隨即表態自己雖不同意選舉結果，但承諾1月20日將和平轉移權力。他的推特遭官方封鎖，因此透過白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）推特發表聲明。

川普表示：「儘管我完全不同意結果，事實也證明我的觀點無誤，但20日將是有秩序的權力移轉。」

美國準總統拜登則譴責川普鐵粉闖入國會的行徑，他對此深感「震驚與遺憾」，並批評這根本是場「暴動」。拜登表示：「這並非表達異議，而是暴動、混亂，甚至接近煽動叛亂（sedition）的程度，他們必須馬上停止。」

川普支持者6日下午硬闖國會、意圖阻止議員認證拜登勝選之際，市場仍在交易當中，但投資人處變不驚，反應並不大，道瓊與標普500指數甚至收盤刷新歷史高價。

多數投資人預期，民主黨掌控國會兩院，有助於政府未來推出更多經濟刺激方案並提高基建支出，加上疫苗接種規模擴大，各企業加速從疫情衝擊中復原，這些都有助於美股突破新高。

部分投資人擔憂，民主黨拿下喬治亞州參院兩席次、一黨完全執政後，可能提高企業稅並推動不利市場的政策，進而導致股市震盪。但美股道指與標指周三連袂創下收盤新高，大大消除他們疑慮。

拜登可能加強對於科技巨擘的監管，導致科技類股周三表現不如大盤強勁，但不少投資人大舉買進金融股與工業類股，原因在於他們看好新政府可能推出更多財政刺激與基建方案。