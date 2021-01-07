國會暴動讓民主蒙塵 美企大佬齊聲譴責

美國總統川普的支持者闖入國會大廈阻撓認證拜登當選，變調為流血暴力衝突釀成死傷，美國企業大老紛紛出言譴責，甚至傳出罷免川普的呼聲。蘋果執行長庫克6日推文斥責，華府暴動是美國史上「令人難過又可恥的篇章」，參與的滋事者必須究責。

庫克周三推文指出：「今天寫下我國歷史上令人難過又可恥的篇章，暴亂主事者應該負起責任。我們也必須完成政權移交給總統當選人拜登政府的工作，尤其在此我們最重要理想遭到挑戰的時刻。」

這是庫克首度就2020年美國總統大選結果發表公開言論。川普與庫克交好，稱這位科技鉅子為朋友，兩人過去四年來保持暢通的溝通管道。

除庫克之外，另一矽谷巨頭谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）強烈譴責國會暴力，他周三在發給員工的電郵中指出，國會大廈發生目無法紀的暴力事件，是站在民主的對立面。

華爾街也對國會暴動慷慨陳詞，摩根大通執行長迪蒙（James Dimon）發聲明說：「這不是個人或國家該有的行為，我們當選的領導人有責任呼籲終止暴力，接受選舉結果。我們的民主已有數百年歷史，支持政權和平移轉。」

高盛執行長索羅門（David Michael Solomon）則表示，美國的民主多年來享譽國際，讓美國國民大大受益，但近來竟以驚人的速度揮霍民主聲譽，周三的國會攻擊造成進一步傷害。

美國最具影響力的商業團體全國製造商協會（NAM）周三向副總統彭斯喊話，應考慮將川普免職，趕下總統寶座。

立場偏共和黨的NAM作為商業團體，可能發出美國近代史上最強烈的政治聲明，此驚人之舉也意味該商業社團與自詡CEO的川普徹底決裂。

曾幫共和黨做政治操盤的NAM執行長提蒙斯（Jay Timmons），發表聲明呼籲副總統彭斯，「應慎重考慮與內閣合作，援引憲法第25條修正案以維護民主。」

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