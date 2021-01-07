美國會暴亂中敲定拜登勝選 20日就職

美國國會6日對大選結果進行認證，過程雖因川普支持者闖入停擺數小時，期間也有挺川議員對2州選票提出反對，但反對案皆未獲通過。國會7日凌晨正式確認拜登以306張選舉人票擊敗川普的232張。

美國國會6日下午召開聯席會議，為大選結果做最後認證。認證程序依字母順序逐州進行，但若有一名參議員和眾議員對某州選舉人票提出反對，程序就須暫停，待兩院議員分頭進行以2小時為限的辯論，再進行表決；反對案在兩院都獲半數支持才算通過。

多位挺總統川普的議員首先對亞利桑那州選舉人票提出反對。拜登（Joe Biden）11月以1萬457票差距贏得亞利桑那州，是24年來首位拿下該州的民主黨總統候選人。

但辯論開始不久，就有大批川普支持者闖入國會大廈，試圖阻擋大選認證；全體議員撤退前往安全地點避難，程序被迫停擺。根據華府警方，示威行動共有4人死亡，52人遭捕。

川粉攻入美國國會大廈 4死52人被捕

警方傍晚順利驅離入侵示威者，確保安全無虞後，國會晚間8時恢復大選認證程序。

兼任參議院議長、負責主持國會認證程序的副總統彭斯（Mike Pence）晚間於參院致詞表示，對於今天堅守崗位捍衛國會大廈的人們，他們將永遠心存感激；至於那些造成破壞的人士，「你們並未勝利，暴力永遠不會勝利，勝利的是自由」。

彭斯強調，隨著兩院議員今晚恢復大選認證程序，世界再次見證美國民主的韌性與力量。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則指出，他們本來就認知自己身處困難時期，但沒想到美國民主會遭受此般襲擊，「對於那些試圖阻礙我們履行責任的人士，你們失敗了。對於那些褻瀆我們民主殿堂的人們，正義將獲得伸張。」

完成2小時辯論後，參議院6日晚間以93票贊成、6票反對的壓倒性票數，否決亞利桑那州計票反對案；眾議院隨後也以303票對121票予以否決。

在共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）支持下，挺川議員接續對關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的選票提出反對；拜登11月以超過8萬票差距贏得賓州。但反對案也分別被參、眾議院以92比7與282比138的票數否決。

在歷經入侵動亂與2項反對案後，國會在7日凌晨3時40分完成全美50州與華府特區選舉人團計票，確認拜登以306張選舉人票擊敗川普的232張，確立拜登20日將能宣誓就任成為美國第46位總統。

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