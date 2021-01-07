川粉華府暴動 釀4死、52人被捕

今（1/7）日國際財經新聞重點摘要：

1. 美國華府暴動 造成4死、52人被捕

美國華府6日（周三）發生暴動，川普支持者史無前例地攻入國會山莊，試圖要阻止國會認證拜登勝選程序。根據華盛頓特區警察局長康提（Robert J. Contee）晚間表示，這場暴動目前已造成4人死亡，52人被逮捕。

康提在深夜召開的記者會提到，在共和黨和民主黨全國委員會總部發現兩枚管炸彈（pipe bomb），另外停在國會的一輛車上發現瓶裝汽油彈。遭逮捕的52人中，有47人違反華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）自晚上6時起的宵禁令。

在暴動之中，一名女子遭國會警察槍擊身亡，康提指出，另三人則因醫療急救死亡，但未說明是否參與暴動。

（ 時報資訊 陳怡均）

2. 違規了！臉書、推特暫停川普帳號

有鑑於美國總統川普不當言論與支持者在華府暴動，臉書、推特6日（周三）決定暫停川普帳號。推特表示川普總統已違反推特規訂，因此封鎖該帳號12小時，並首度警告若再違規可能永久停權。

推特指出，「我們要求川普帳號刪除今天稍早發布的3則推文，因為推文一再嚴重違反我們的公民當責政策（civic Integrity policy）。這代表在移除這些推文後，川普帳號將被封鎖12小時，倘若推文未被刪除，此帳號將維持停用。」

推特並警告，若未來再度違規，該帳號可能永久停用。

臉書與旗下的Instagram皆已封鎖川普帳號不得發文24小時。臉書並刪除川普張貼支持者參與暴動的影片。

（工商時報 陳怡均）

3. 疫情加劇 美國12月服務業PMI擴張放緩

市調機構IHS Markit周三公布，新冠疫情加劇導致新業務衰退，美國12月服務業採購經理人指數（PMI）擴張放緩，不僅低於11月數據，相較初值明顯下修。同日發布的11月工廠訂單，增幅也不如預期。

美國12月服務業PMI終值54.8，從11月的終值58.4下滑，也不如上月公布的初估值55.3。接受《華爾街日報》訪調的經濟師預期，美國12月服務業PMI會從初值微幅下修到55.1。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）說:「雖然調查數據足證，美國第4季GDP以相當穩健的步調擴張，但近期展望已漸惡化。」

另外美國商務部同日公布11月工廠訂單月增0.7％，不及普遍預期的0.8％。10月工廠訂單增幅，從初公布的1％上修至1.3％。

（工商時報 吳慧珍）

4. 韓國SK砸15億美元 牽手美燃料電池商Plug Power

韓國SK財團7日表示，將投資美國燃料電池製造商普拉格能源(Plug Power)1.6兆韓元約15億美元，以壯大SK在氫能產業的事業版圖。

SK控股(SK Holdings)與旗下天然氣子公司SK E＆S，先收購普拉格能源約9.9%股份，並預計在2021首季就要完成。

這兩家韓國與美國公司相互策略聯盟，將於2022年先在韓國成立一家合資公司，專事於供應韓國與其它亞洲市場氫燃料電池，燃料站和電解槽。

燃料電池汽車是使用氫能為其動力系統，燃料電池可以產生能量，但不會直接排放有汙染成分的碳，唯一產生的副產品就是水。而電解槽是利用電能，將水分解為氫和氧。

韓國SK集團，其下投資能源相關產業從煉油廠，電池，天然氣與再生能源。這次新的跨國合作，將可擴大氫能方面的業務。

2020年12月，SK表示要將自己氫氣生產能力，兩年後提高到三萬公噸，而到2025年時，將再推升逾九倍至二十八萬公噸，並建立從生產，銷售到供應的一條龍產線。

目前，美國普拉格能源，已為電動汽車提供約四萬個燃料電池系統，並在北美各地興建與經營加氫站業務。

（時報資訊 柳繼剛）