準備送神！傳川普內閣密謀驅逐總統下台

大批美國總統川普的鐵粉們受到川普本人煽動，6日闖入國會並造成1示威女性中彈身亡，震驚全美。對此，不僅民主黨議員揚言對川普發動彈劾，據美媒《ABC》引述多位消息來源報導，川普內閣多位成員已忍無可忍，討論動用憲法第25條修正案，視川普無法履行權力與職責而讓其下台，並讓副總統立即作為代理總統承擔總統職務。

報導指出，目前仍不清楚相關討論進展，也不知彭斯是否支持此一方案。消息人士表示，許多川普內閣成員也被6日的意外嚇到，川普不但鼓吹死忠支持者，也沒有意願動用任何資源阻止這些示威群眾。不過，目前不知是否有足夠內閣成員支持此方案。

報導稱，雖然川普的任期只剩下14天，但許多議員仍盼他在白宮的日子早點結束，認為他必須因國會暴力且造成人員傷亡而遭彈劾。民主黨明尼蘇達州眾議員歐瑪（Ilhan Omar）表示，她正起草準備彈劾川普，表示「我們不能允許他繼續待在橢圓辦公室，這攸關保護我們的共和國，我們也必須履行自己的誓言」。

眾議員摩爾頓（Seth Moulton）也呼籲透過憲法修正案25條將川普趕出白宮，表示「川普必須為此叛亂暴行負責，必須立即趕出白宮；這也是副總統彭斯與川普內閣在憲法上的責任，他們必須集結並啟動憲法第25條修正案，或者國會必須立即彈劾川普，以確保美國安全」。多位國會議員也都支持川普應立即下台。

據美媒《富比世》（Forbes）報導，根據美國的第25條修正案第4款，允許副總統和內閣以及「國會以法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行總統職務的權力和責任」，然後副總統將「立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任」；如果總統反對，並採取司法程序以確保自身權力，副總統與內閣可拒絕總統的要求，而國會必須在48小時內召開會議，並在21日內決定是否剝奪總統權力，其中需通過在參眾兩院的2/3多數。

（中時新聞網 馮英志）

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