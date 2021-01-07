iPhone 12和Apple Car成28日財報焦點

蘋果（Apple）將於美國時間1月27日公布財報。去年第4季和今年上半年蘋果5G版iPhone 12出貨表現、上半年庫存狀況、今年新款產品布局、Apple Car進展等，料將成為法人關注焦點。

蘋果（Apple）在官網上公告，將在美國時間1月27日（台灣時間1月28日）公布2021會計年度第1季（截至去年12月底）單季財報。執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2021會計年度第1季財報電話會議，回答投資法人問題。

市場預期，去年第4季和今年上半年蘋果5G版iPhone 12出貨表現、上半年庫存狀況、今年新款產品布局、Apple Car進展等，將成為法人關注焦點。

天風國際證券分析師郭明錤日前報告指出，由於蘋果大部分硬體產品需求高於預期，預測2021會計年度第1季財報可能優於市場預期。

他指出，iPhone產品組合改善、加上中國出貨恢復成長優於市場共識等因素，可降低市場對蘋果硬體產品在今年上半年庫存修正的疑慮。

法人指出，5G版iPhone 12系列需求持續超出預期，但供給無法跟上，尤其是iPhone 12 Pro供貨持續處於短缺狀態，且供貨缺口大於iPhone 12與iPhone 12 Pro Max。

郭明錤預估去年第4季整體iPhone出貨可較前年同期成長20%、來到8,500萬支到9,000萬支，其中iPhone 12系列占整體出貨比重約65%到70%，高階機種iPhone 12 Pro系列需求優於iPhone 12與12 mini，有助於改善iPhone產品的平均銷售價格（ASP）。

展望今年，郭明錤正向看待iPhone、iPad、Apple Watch與MacBook今年成長，預期iPhone與Apple Watch在今年出貨量將平均年成長15%到20%，今年整體iPhone出貨量上看2.3億支，Apple Watch出貨量上看4,100萬個。

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