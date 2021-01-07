美總統大選認證民眾擅闖國會 歐盟震驚

美國總統大選認證民眾闖入國會 歐盟震驚籲和平交接

美國總統川普支持者6日闖入國會大廈，場外警民衝突，歐洲聯盟（EU）2位領袖發文表達震驚，也表示總統當選人拜登贏了選舉，相信美國將和平的權力交接。

大批川普支持者周三闖入華府國會大廈，阻礙國會認證大選結果。拜登（Joe Biden）6日批評，闖入國會之舉近乎煽動叛亂，必須立即停止。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周三晚發文表示，美國國會是民主殿堂，目睹今晚在華府發生的情景令人震驚，相信美國可以確保將權力和平交接給拜登。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也發文表示，相信民主的力量，核心是權力和平交接，並強調拜登贏得選舉，期待未來與拜登合作。

美國國會6日下午召開聯席會議，認證2020年總統大選結果，由副總統彭斯（Mike Pence）主持會議，預料將確認民主黨籍候選人拜登當選總統。大批川普支持者湧入華府，聲稱選舉不公。

批闖入國會近乎叛亂 拜登要求川普籲支持者撤退

大批美國總統川普支持者6日闖入國會大廈，阻礙國會認證大選結果程序。總統當選人拜登今天批評，闖入國會之舉近乎煽動叛亂，必須立即停止，並要求川普立即公開呼籲支持者撤退。

美國國會今天下午對大選結果進行最後確認，逐州認證選舉人票。就在挺川議員對亞利桑那州選舉人票提出反對不久，就傳出大批川普支持者包圍並闖入國會大廈。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，部分川普支持者試圖闖進眾議院，內部警力持槍在門口阻止；畫面顯示，有人士闖進參議院大剌剌坐在議長席上，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室也遭闖入。

華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）隨即宣布下午6時起實施宵禁，並動員國民兵。

總統當選人拜登（Joe Biden）下午在德拉瓦州（Delaware）總部針對國會情勢發表簡短演說。他表示，美國民主正受到前所未有的侵襲，這是對自由堡壘、美國國會、民選代表及法治的侵襲。

拜登指出，闖入國會大廈的做法並非表達異議，而是無秩序暴動、混亂，甚至近乎「煽動叛亂」（sedition），必須立刻停止。拜登並以「暴民」（mob）形容闖入國會民眾，要求他們馬上撤退，讓民主工作能往前進行。

拜登也敦促川普，透過全國電視轉播履行他對國家的誓言、捍衛民主，要求支持者停止包圍國會。

國會大廈被闖華府情勢動盪 川普籲支持者回家

美國總統川普（Donald Trump）6日在集會中重申總統大選存在舞弊情事後，部分支持者闖入國會大廈。川普隨後透過影片，呼籲支持者們「回家」。

法新社報導，川普在推特（Twitter）上一段1分鐘長的影片中說：「我了解你們的痛。我們的選舉被竊走了。」

「但你們現在必須回家。我們必須有和平、必須有法律和秩序。」

美國國會周三下午召開聯席會議，就2020年總統大選結果進行認證，由副總統彭斯（Mike Pence）主持會議，預料將確認民主黨的拜登（Joe Biden）為下任總統。大批川普支持者湧入華府參與集會，訴求選舉不公，一部分人隨後闖入國會大廈。

川普支持者闖入國會 警方開火華府宵禁

美國總統川普6日向大批支持者喊話永不放棄、永不認輸後，部分支持者闖入國會大廈，與警方爆發衝突，國會認證總統大選結果的程序被迫延後。川普隨後呼籲抗議者保持和平。

法新社報導，抗議者闖越安全警戒線1個多小時後，川普上推特（Twitter）表示：「請支持我們的國會警察局和執法單位。」「請保持和平！」

眾議員奇爾迪（Dan Kildee）表示，川普支持者試圖進入眾議院大廳，員警為保護場內議員而拔槍。這名議員還說：「我們已接獲指示趴在地上，戴上（稍早給予的）防毒面具。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名女性胸部中槍倒在國會大廈地板上，情況危急。

美國國會周三下午召開聯席會議，將對2020年總統大選結果做最後認證。根據各州選舉人團投票結果，民主黨候選人拜登（Joe Biden）贏得勝選。

尋求連任的川普至今仍不承認敗選，頻頻指稱選舉舞弊、大選結果遭到竊取，他6日中午在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話。

川普表示，勝選結果遭到民主黨、假新聞媒體竊取，「這是他們一直在做的事」，「我們永不放棄，我們永不認輸。」

從威斯康辛州一路開了14個小時到華府聲援川普的福特（Rochelle Ford）就指控大選結果都是謊言，還一連說了5次「作弊」（cheat）。

福特認為川普任內勞苦功高，不只為美國，也為全世界做出許多貢獻。她會為了川普的勝選而奮戰，也希望國會能做「對的事」。

因為逃離越共而移民美國的美籍越南裔Danny表示，川普為美國奮戰，為全球民主奮戰。曾在IBM任職的他因為公司遷移到中國失業，也對川普的「美國優先」政策表示肯定，因此他周三特別和太太一同來聲援川普。

來自中國浙江的陳吉米（Jimmy Chen）認為川普是美國唯一的希望，將美國帶回傳統價值的美國，將共和黨轉變成勞工的黨，讓勞工獲利。

來自新罕布什爾州（New Hampshire）的傑克森（Carl Jackson）則表示他是為孩子的未來而奮戰，因為拜登與中國勾結，未來必將犧牲美國人民，為了避免這樣的結果他必須站在這裡奮戰，即使國會最後仍確認拜登當選，他也會持續奮戰到底。