歐股︱歐盟批准莫德納疫苗 英股高收逾3%

歐股投資人聚焦美國喬治亞州兩席參議員決選，民主黨有望奪下參議院控制權，市場樂觀期待拜登上任後推行更多經濟刺激政策，加上歐盟監管機構批准第二支疫苗的使用授權，推升歐洲股市周三（6日）表現強勢，英國FTSE 100指數勁揚229.61點，收在6841.86點，為去年（2020年）2月以來的高點。 銀行股成為周三最大贏家，迎來兩個月以來表現最好的一天，匯豐銀行股價飆漲9.92%，渣打銀行股價大幅攀升9.38%，和荷蘭銀行勁揚8.6％。

美國喬治亞州於5日舉行喬治亞州兩席參議員決選，攸關參議院控制權將落入哪一個政黨手中，民主黨籍候選人華諾克 (Raphael Warnock) 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人奧索夫 (Jon Ossoff) 因票數領先也已自行宣布當選。

回到歐洲方面消息，由於新冠肺炎變種病毒肆虐，英國於周二第三度進入全國封鎖，德國亦於周二宣布延長並強化部分封鎖措施，學校、休閒娛樂場所及非必要的商店等將維持關閉至1月31日為止。

歐洲藥品管理局（EMA）周三（6日）宣布批准莫德納（Moderna）新冠疫苗，成為在歐盟第二支使用的疫苗。歐盟各國已於上周展開輝瑞（Pfizer）疫苗接種工作，然而各國接種速度仍相當緩慢，德國、法國、英國均計畫加速疫苗施打進程。

根據數據顯示，12月歐元區經濟活動收縮的幅度超出預期，周三公佈的歐元區IHS Markit綜合PMI終值在12月上升到49.1，較11月的45.3有所成長，但低於早先初值的49.8。

且由於歐洲各國紛紛再度祭出嚴格限制措施，歐洲經濟核心的服務業遭受重擊，12月服務業PMI為46.4，雖優於前一個月的41.7，但是遠低於初值的47.3。

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