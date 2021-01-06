美股︱川普粉暴動 藍色浪潮助道指飆新高

美國民主黨奪下喬治亞州兩席參議員席位，並取得參議院多數控制權，民主黨完全執政的「藍色浪潮」將襲捲而來，將有利拜登上任後推行政策刺激經濟復甦，周三（6日）道瓊工業指數及標普500指數盤中聯袂創下新高紀錄，道指盤中一度勁揚逾600點。 然而美股尾段傳出，川普支持者衝進華盛頓國會山莊與警察發生衝突，華盛頓因此緊急實施宵禁，當時國會正舉行參眾兩院聯席會議，以認證總統選舉的選舉人團投票結果，由於情勢混亂，會議被迫中斷，副總統彭斯也被帶離現場，騷亂消息使道瓊工業指數收盤漲幅稍微收斂。 另外，市場擔憂藍色浪潮將不利科技巨頭前景，拖累五大尖牙股FAANG股價滑落，那斯達克指數收盤下跌0.6％。 高盛（Goldman Sachs）預估，如果民主黨獲勝並接下參議院控制權，近期內將推出另一大刺激方案，預期總額將高達6,000億美元。

受到美國10年期國債收益率突破1％的助力，摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（Bank of America）的股價分別上漲了4.65％和6.21％。另外，看好拜登上任後將致力推行替代能源，景順太陽能ETF（TAN）飆漲8.75％。

此外，台積電ADR延續強勁走勢，周三勁揚2.52%，以115.61美元作收，日月光ADR上漲1.74%，收報6.43美元，聯電ADR上漲1.33%，收在8.41美元。