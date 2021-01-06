比特幣飆破3.5萬美元

比特幣價格氣勢如虹，6日（周三）飆破35,000美元，再度驚豔華爾街。美國重量級投行摩根大通（JPMorgan）也看好比特幣的前景，認為就長期來看，此虛擬貨幣可成為與黃金匹敵的「替代」貨幣，未來有機會站上14萬6,000美元。



根據Coindesk網站，比特幣周三升至35,751美元，再創新高。自2020年3月低點以來，比特幣迄今暴漲逾800％。



以比特幣流通總數乘以價格為計，目前比特幣市值逾6,500億美元。



摩根大通策略師報告指出，當紅的比特幣具備日後在替代貨幣領域與黃金較勁的潛力，但條件是該加密貨幣價格必須減少波動。



摩根大通表示，比特幣價格再攀升4.6倍，即可與黃金的民間投資2.7兆美元相比擬。



但摩根大通強調，比特幣要趕上黃金的水準，須先大幅減緩價格震盪到接近黃金水準，如此才能讓機構投資者有足夠的信心大舉投資。



比特幣的價格向來漲跌劇烈，據加密貨幣數據供應商Coin Metrics資料，比特幣日前升抵3.4萬美元後，周一跌破3萬美元，周二走揚1％至31,720美元。



支持加密貨幣人士表示，比特幣近期的漲勢與2017年底的泡沫不同，歸因於當前機構投資者已開始買進，被視為提振市場信心的關鍵。2017年比特幣一度升抵將近2萬美元，但隨後持續下滑，2018年曾跌至3,122美元。



摩根大通指出，比特幣價格緩和到接近金價波動水準並非一蹴可幾，「就我們的觀點，這需要數年時間」，意味14.6萬美元的價格理論上是長期目標。



許多機構投資者利用Grayscale比特幣信託作為買進比特幣的工具。據摩根大通資料，自2020年10月中以來，逾30億美元的資金湧入Grayscale比特幣信託，反觀同期黃金ETF資金流出70億美元。