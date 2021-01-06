全球經濟 恐陷失落十年

世界銀行6日發布半年一度的《全球經濟展望》，警告疫情帶來不確定性促使貿易與投資銳減，加上教育中斷恐妨礙勞動生產力成長，導致全球經濟陷入「失落十年」的可能性攀升。

此外，世銀預估，全球經濟歷經2020年萎縮4.3％後，2021年可望反彈成長4％，較上次預測下修0.2個百分點，顯示疫情捲土重來與各國重啟封鎖措施帶來的影響。

世銀表示，若各國控制疫情並加快疫苗施打，全球經濟2021年最好情況可能成長近5％。但若疫情持續升高、疫苗接種速度緩慢，那全球2021年經濟可能僅擴張1.6％。

早在疫情爆發前，世銀便基於人口老化與生產力成長放緩理由，預估未來10年（2020～2029年）全球經濟成長恐放緩，潛在成長率由上個十年的年均成長2.5％下滑至2.1％。該機構周二將此預測下修至成長1.9％，理由在於疫情衝擊。

世銀調降多數先進國家的經濟成長預測，美國2021年成長率由上次預估的4％下修至3.5％，歐元區成長率由4.5％下調至3.6％，日本則預估成長2.5％。

新興經濟體2021年經濟成長率則從上次預估的4.6％上修至5％，主因在於中國大陸表現拉抬。大陸是2020年唯一經濟免於萎縮命運的主要經濟體，世銀預估該國2021年經濟可望成長7.9％。世銀公平增長與金融制度代理副總裁高斯（Ayhan Kose）表示：「除非各國政府祭出實質性改革，否則未來10年全球經濟成長將令人失望。」

世銀亦下修新興市場與發展中國家的經濟預測，這些國家2020～2029年經濟預估年均成長3.3％，低於該機構疫情前預測的4％與上個十年年均成長5％。高斯表示，各國政府必須積極作為、因應疫情衝擊，而非空等所有人接種疫苗、期待失落十年不會發生。