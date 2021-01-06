美元指數跌不停 觸三年新低

美元指數元月初以來跌跌不休，周三盤中更創近三年新低。因投資人押注民主黨贏得喬治亞州參議員決選而達成完全執政後，將推更大規模振興措施而增加美元貶值壓力。專家認為弱勢美元將有利2021年全球股市多頭行情。

衡量美元兌歐元、英鎊、日圓、澳元、瑞士法郎和加拿大元等六大貨幣匯率表現的美元指數，周三盤中最低觸及89.21點。

其中兌瑞郎貶值0.3％報0.8758瑞郎，創六年新低。兌歐元貶值0.4％報1.2346美元，創近三年新低。三菱日聯銀行研究部主管漢爾班尼（Derek Halpenny）預期兌歐元年底貶值至1.28美元。

美國政經因素持續影響，令美元指數2020年下跌逾7％，為三年來首度下跌。專家預期美元在2021年繼續承受很大貶值壓力，但這對美國乃至全球股市卻是利多。

Tekmerion資本管理投資長史奎爾（Zachary Squire）說，美元貶值對美國出口商有利，以美元計算海外獲利，匯兌收益能提升獲利表現。

他指弱勢美元反映目前「非常寬鬆金融環境」，強調美國是「全球流動性終極來源」，這有利美國乃至新興市場等股市多頭行情。

史奎爾預期美元未來幾個月還有更大的貶值空間，但美元走貶並非只有聯準會寬鬆貨幣政策一個因素造成，因為全球多國央行也採寬鬆政策。

他認為導致美元走貶的另一個常被外界忽略的因素，就是美國貿易赤字從2020年3月開始持續惡化，骨牌效應下使經常帳赤字也不斷擴大。

史奎爾說美國經濟陷入衰退，通常需求減少令進口下降，縮減經常帳赤字而支撐美元。

但2020年爆發疫情與油價崩跌等異常狀況，讓美國不能再像過去十年那樣，藉石油出口來降低貿赤，加上進口增加，各種連鎖反應最終成為美元貶值壓力來源。

美政治分裂 將躍全球最大風險

美國總統大選雖然落幕，卻遭遇史上最波折的政權轉移。政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）估計美國政治兩極化的問題將持續下去，成為今年全球面臨的最大風險。

歐亞集團總裁布雷莫（Ian Bremmer）及董事長卡普詹（Cliff Kupchan）於最新報告中表示：「一個超級強國一分為二很難恢復常態。全球最強的國家如此分裂，大家都不好過。」

布雷莫擔心美國政治兩極化的問題將使全球步入「地緣政治衰退」，因為美國不再主持全球秩序將使各國自掃門前雪，屆時將引發更多動盪。

去年11月美國大選結束至今，兩黨陣營及支持者對大選結果依舊爭執不下，政治分裂情形有增無減。外媒揭露美國總統川普2日透過電話對同屬共和黨的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）施壓，要他「找出」足夠票數讓川普在當地反敗為勝。

無獨有偶，以德州參議員克魯茲（Ted Cruz）為首的11位現任及新任共和黨參議員也宣稱，在6日新國會召開的聯席會議上否決部分州的選舉人團投票結果，並要求國會組成特別委員會，針對這些州的投票結果進行為期10天的緊急審計。

外界認為在民主黨控制眾議院的情況下，選舉人團投票結果很難翻盤。況且，川普陣營至今透過各種法律途徑試圖逆轉勝的招數幾乎全軍覆沒，但布雷莫及卡普詹認為共和黨議員的阻撓將堅持到最後一刻，而這將是未來一年動盪的「預兆」。

兩人於報告中表示：「簡而言之，當年許多民主黨員質疑川普是靠俄羅斯才當選總統，如今拜登總統任期也將蒙上陰影，因為美國半數人民及他們選出的國會議員都質疑拜登非法當選。」

兩人感嘆道：「這般政治現況從未在G7（七大工業國集團）其他成員國發生，卻是全球最強民主國家的現況。」

美汽車業 今年迎曙光

根據各家車商的報告，去年美國新車銷量減少至1,457萬輛，比一年前減少約14.6％，並下滑到至少2012年來最低紀錄。該頹勢也讓美國車業前所未有的連續五年銷量衝破1,700萬輛的佳績畫下句點。不過，由於去年下半需求開始回升，消費者願意花費更多金錢購買新車，不但有助支撐汽車公司的獲利，並可望帶動該產業進行持久性的復甦。

美國最大車商通用汽車（GM）表示，去年銷售年減11.8％，為250萬輛。可是，去年第四季，通用銷售大增4.8％，而且平均交易價格亦創高紀錄，因為美國消費者愛買皮卡、休旅車和其他大型車款。

通用汽車首席經濟師巴克伯格（Elaine Buckberg）表示，今年春季新車銷售就會復甦，因為天氣轉暖和疫苗施打，日常生活將可更為恢復正常。

現代汽車美國銷售副總裁帕克（Randy Parker）表示，他們已見到隧道盡頭的光芒，今年會是強勁的一年。

至於其他車商，福特汽車去年銷售年跌15.4％，豐田年減11.4％。飛雅特克萊斯勒年減17.4％，現代汽車減少10％，本田減少16.3％

今年受到低利提振，加上美國政府將二度發放現金支票給民眾，讓汽車業可望浮現復甦曙光。經銷商與車業高管都樂觀預期，鑒於消費者害怕感染病毒，寧可擁有自己汽車，而不願搭乘公共運輸或共享汽車，將帶動新車需求攀升。

但在同時車業面臨的隱憂仍然存在，包括不知這波疫情將會持續多久、汽車庫存持續吃緊與供應鏈可能受阻等。

然而汽車庫存緊縮問題預料將延續到2021年。