民主黨狂勝 華爾街超抖 那指期大跌270點

投資人預期民主黨將在喬治亞州參議員2席決選中贏得勝利，這可能導致藍色浪潮正式到來，至於由民主黨主導的美國眾議院司法委員會反壟斷小組針對美國4大科技巨頭調查案件可能更快速推動，對科技股獲利前景帶來憂慮，以科技股為主的那斯達克100指數期貨在周三（6日）盤前大跌超過250點。

截至台灣時間6日下午4點55分，道瓊期指下跌35.5點或0.12％、暫報30249.5點；標普500指數期貨下跌25.13點或0.68％、暫報3693.12點；那斯達克100指數期貨273.75點或2.14％、暫報12519.75點。

蘋果股價盤前下跌1.76％、暫報128.70美元，亞馬遜盤前股下重挫於2％、暫報3,150.00美元，臉書盤前股價下跌2.39％、暫報264.50美元，Google盤前股價小漲0.055％。

去年美國國會提出一份美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，提出一份近450頁的調查報告，不僅美國民主共和兩黨議員意見難得一致，更有議員呼籲拆分這些科技巨頭的業務。

截至去年10月至今，已經有超過3起針對擘Google的反壟斷訴訟，美國38州去年12月17日就向法院提起訴訟，指控Google在網路搜尋引擎市場擁有非法壟斷優勢，阻礙競爭，讓消費族群、廣告商利益受損。

若喬治亞州決選確定由民主黨拿下勝利，拜登政府將更順利推動企業稅等措施，尤其針對科技巨頭監管更為嚴格，勢必讓市場情勢更加難以捉摸。

（中時新聞網 呂承哲）

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