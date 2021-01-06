再創新高！比特幣首度漲破35,000美元

周三亞洲時段，比特幣首度漲破35,000美元大關，最高升至35,879美元，再創歷史新高，延續自去年3月中旬以來飆漲逾800%的瘋狂升勢。

這個全球最受歡迎的加密貨幣在去年12月16日首度跨過20,000美元大關，全年上漲逾300%。不過新一年剛開始，比特幣即暴跌逾10%，報29,316美元，跌破30,000美元關卡。

摩根大通周一發布一份報告，對比特幣的長期目標價提出大膽預測，稱該加密貨幣最高可能飆升至14萬6,000美元，因為比特幣能做為「替代貨幣」與黃金競爭。該貴金屬2020年全年漲幅亦相當可觀，現貨金全年上漲約25%。

不過，摩根大通也指出，這個前提是比特幣市值必須再增加約4.6倍，才能與高達2.7兆美元市值的民間黃金投資抗衡。目前比特幣市值還不到6000億美元。報告亦指出，比特幣市值如要追上黃金，就必須大幅減少其價格波動，機構投資人才有信心大手筆押注。

（ 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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